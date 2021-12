Luiz Otávio não viaja e desfalca Ceará contra o Palmeiras em jogo decisivo por Libertadores

Um dos pilares do sistema defensivo do Ceará, Luiz Otávio será desfalque do Vovô no duelo contra o Palmeiras-SP, nesta quinta-feira, 9, às 21h30min, na Arena Barueri, pela 38ª rodada da Série A. O Esportes O POVO apurou que o zagueiro sentiu um desconforto muscular, ficou de fora da lista de relacionados e não viajou com o restante da delegação para disputar a partida decisiva para o Alvinegro por uma vaga na Libertadores. O clube ainda não divulgou mais detalhes sobre a contusão e o tempo necessário de recuperação do atleta.

O capitão alvinegro é o quinto desfalque confirmado do Vovô para o confronto desta quinta-feira. Além de Luiz Otávio, o lateral-esquerdo Bruno Pacheco, com desconforto na virilha, o lateral-direito Gabriel Dias, com lesão no joelho, e os atacantes Jael, com lesão no tornozelo, e Erick, com edema muscular, estão fora da partida contra o alviverde paulista.

Na décima posição na tabela de classificação do Brasileirão, com 50 pontos, o Ceará precisa vencer o Palmeiras e torcer por uma combinação de resultados para conseguir uma vaga na fase preliminar da Libertadores. Além de conquistar os três pontos diante do Verdão, o clube de Porangabuçu terá que torcer que ao menos dois dos três rivais acima na tabela — Fluminense-RJ, América-MG ou Atlético-GO — tropecem.

