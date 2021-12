Ceará tem nove pendurados antes de jogo contra o América-MG na Série A

O Ceará enfrenta o América-MG neste domingo, 5, às 19 horas, na Arena Castelão, pela 37ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Para o duelo contra o Coelho, o Vovô conta com nove jogadores pendurados e que podem ser desfalque no duelo contra o Palmeiras-SP, válido pela última rodada do certame. O Alvinegro ainda disputa uma vaga na Libertadores e confronto contra a equipe paulista pode ser decisivo para o time conquistar a classificação para a competição internacional.

O time comandado pelo técnico Tiago Nunes tem jogadores em todas os setores com duas advertências. Compõem a lista de pendurados, o goleiro Richard, o lateral-esquerdo Kelvyn, os volantes William Oliveira, Fernando Sobral e Pedro Naressi, o meio-campista Vina e os atacantes Lima, Erick e Cléber.

Para alívio do torcedor alvinegro, dentre os atletas sob risco de suspensão pelo terceiro cartão amarelo, apenas três jogadores são utilizados com frequência nos jogos do Ceará: Fernando Sobral, Vina e Lima.

Vina, no entanto, é dúvida para o confronto contra a equipe mineira. Artilheiro do Vovô no Brasileirão, com oito gols marcados, o meia sofreu uma lesão na partida contra o Corinthians-SP e não esteve à disposição do treinador Tiago Nunes na derrota para o Flamengo. O Ceará ainda não divulgou detalhes sobre a contusão e o tempo necessário de recuperação do atleta, mas a expectativa é que o jogador seja opção na partida contra o Palmeiras.

Nono colocado na tabela de classificação do Brasileirão, com 49 pontos, o Ceará segue dependendo apenas de si para conquistar a inédita vaga na Copa Libertadores. Basta uma vitória diante do América-MG para o Vovô retornar à zona de classificação para a competição internacional. O Coelho está na oitava posição, com a mesma pontuação do Alvinegro, mas supera o time cearense nos critérios de desempate.

