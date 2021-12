Ceará segue dependendo apenas de si para garantir vaga na Libertadores

O Vovô precisa vencer os dois confrontos restantes no Brasileirão, contra o América-MG, na Arena Castelão, e diante do Palmeiras-SP, fora de casa, para não depender de nenhum outro resultado

Apesar da derrota por 2 a 1 para o Flamengo-RJ na noite desta terça-feira, 30, no Maracanã, o Ceará continua dependendo apenas de si para garantir a inédita classificação para a Copa Libertadores. Com 49 pontos, o Vovô tem mais duas rodadas para disputar no Brasileirão, uma delas decisiva contra o América-MG, no próximo domingo, 5, às 19 horas, no Castelão, em confronto direto pelo G-8.

O Vovô entrou em campo contra o Rubro-Negro carioca na oitava colocação, mas foi superado na tabela pelo América-MG, que derrotou a lanterna e já rebaixada Chapecoense-SC, no estádio Independência, em Belo Horizonte (MG). Com o triunfo, o Coelho iguala a pontuação do Alvinegro e ultrapassa pelo critério de desempate, por ter mais vitórias na competição.

Sobre o assunto Ceará peca em falhas defensivas e perde por 2 a 1 para o Flamengo pelo Brasileirão

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sendo assim, as duas equipes entram em campo na Arena Castelão com o mesmo número de pontos e com um de vantagem para o Internacional-RS (10º), clube que também luta por uma vaga entre os oito primeiros colocados.

Uma eventual vitória do Ceará contra o Coelho, portanto, coloca o time comandado pelo treinador Tiago Nunes em um ótimo cenário para a última rodada, precisando de uma vitória simples diante do Palmeiras-SP para selar a classificação para o torneio continental sem depender de nenhum outro resultado. O Verdão, inclusive, antecipou as férias do elenco profissional após o título da Libertadores e deve entrar em campo repleto de jogadores da base.

Para o importante confronto de domingo, 5, a expectativa é de grande público na arquibancada da Arena Castelão. De acordo com a última parcial divulgada pelo Ceará, mais de 32.500 torcedores já garantiram presença para o embate. Terceiro melhor mandante do torneio, o Alvinegro detém 67% de aproveitamento atuando em casa e chega para o confronto diante dos mineiros com uma sequência de cinco vitórias consecutivas no Gigante da Boa Vista.

Tags