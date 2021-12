Tiago Nunes defende atletas após derrota diante do Flamengo: "Não acredito no erro individual"

Ceará foi derrotado pelo Rubro-Negro em 2 a 1 na noite desta quarta-feira, 30, no Maracanã, pela 36ª rodada do Brasileirão

A derrota do Ceará diante do Flamengo por 2 a 1 nesta quarta-feira, 30, teve como enredo as falhas defensivas do time alvinegro. Em coletiva cedida após o duelo, entretanto, o técnico Tiago Nunes evitou culpas os jogadores envolvidos nas jogadas pelo revés.

"Se a gente pegar a história de cada gol, tem muitos lances antes do fato final que acontecem pra um gol se realizar. Não vou nunca expor nenhum tipo de atleta. Não acredito no erro individual", disse o treinador alvinegro, que explicou como o Ceará estava se aplicando em campo para o duelo.

"Estávamos tentando ter posse de bola. Nossa proposta no início não era de contra-ataque, a gente veio aqui pra tentar jogar o jogo. O lance acontece sim numa pressão, o adversário pressiona pra roubar a bola e consegue ter essa vantagem, como nós já fizemos em outros jogos. Total apoio aos atletas, eles tem que tentar jogar, fazer construção. Não vou personificar a responsabilidade, pois a responsabilidade é minha como treinador. Em outras situações, Fabinho e Rick foram fundamentais. Não vou personificar ninguém, meu negócio é dar moral pra todo mundo", pontuou Tiago Nunes.

O treinador do Vovô destacou que o apoio dado aos atletas seria de muita importância para o duelo do próximo domingo, quando o Ceará faz duelo direto pela Pré-Libertadores diante do América-MG no Castelão.

"Nosso objetivo é fazer um grande jogo domingo e o torcedor apoiar todos os atletas. Eu sempre tenho repetido que o torcedor não precisa gostar do jogador. O símbolo que ta na frente (da camisa) é sempre mais importante que o nome que ta nas costas. O torcedor tem que ficar orgulhoso que o Ceará fez uma partida muito parelha com o Flamengo, poderíamos ter feito o empate no final do jogo. Muitas coisas boas aconteceram. Não é o ideal, mas entender o contexto. Enfrentamos uma grande equipe, é valorizar a atuação", finalizou.

