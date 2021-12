Rick lamenta derrota para o Flamengo e pede Ceará focado no jogo contra o América-MG

Autor do gol no revés alvinegro diante do Rubro-Negro, o atacante exaltou a luta da equipe no confronto contra a equipe carioca e ressaltou a importância de o Vovô conquistar os três pontos no duelo contra o Coelho para conseguir uma vaga na Libertadores

O Ceará foi derrotado pelo Flamengo-RJ pelo placar de 2 a 1 na noite desta terça-feira, 30, no Maracanã, pela 36ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Alvinegro de Porangabuçu foi ultrapassado pelo América-MG e perdeu a oitava posição na tabela de classificação, ficando fora do grupo de classificados para a Copa Libertadores em 2022.

Após o revés contra o Rubro-Negro, o atacante Rick, autor do gol alvinegro no duelo, falou sobre o resultado negativo, exaltou a luta da equipe no confronto e pediu que o Vovô mude o foco para conquistar os três pontos no duelo contra o Coelho e voltar à zona de classificação para a Libertadores.

"Sabíamos que seria um jogo difícil. Nós lutamos do início ao fim, batalhamos, buscamos o gol, mas infelizmente é assim (sobre o gol do flamengo logo após o gol de empate do Ceará). Agora é lutar e trabalhar, pensar no nosso próximo jogo para trazermos os três pontos", lamentou o jogador.

Nono colocado na tabela de classificação do Brasileirão, com 49 pontos, o Ceará segue dependendo apenas de si para conquistar a inédita vaga na Copa Libertadores. O Vovô enfrenta o América-MG no próximo domingo, 5, às 19 horas, na Arena Castelão. Basta uma vitória diante do Coelho para o Vovô retornar à zona de classificação para a competição internacional. A equipe mineira está na oitava posição, com a mesma pontuação do Ceará, mas supera o time cearense nos critérios de desempate.

