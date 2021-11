Lesionado, Vina fica de fora do jogo contra o Flamengo e pede apoio ao time: "Já, já tô de volta"

Artilheiro isolado do Ceará no Brasileirão com oito gols, Vina será desfalque do Vovô para o duelo contra o Flamengo-RJ, na próxima terça-feira, 30, às 20 horas, no estádio Maracanã, pela 36ª rodada da Série A. O meio-campista precisou ser substituído durante o confronto diante do Corinthians-SP, na última quinta-feira, 25, após sentir dores na parte posterior da coxa. O clube ainda não divulgou mais detalhes sobre a contusão e o tempo necessário de recuperação do atleta.

O camisa 29 tem sido peça fundamental do Alvinegro na reta final da competição. Em grande fase, o meia participou diretamente de sete gols nas últimas sete partidas do Vovô no Campeonato Brasileiro. Neste recorte de jogos, o artilheiro marcou seis tentos e deu uma assistência. Através das redes sociais, Vina confirmou que estará fora do jogo diante do Rubro-Negro.

"Pro jogo de terça me junto a vocês! Vamo que vamo dar força pros nossos guerreiros que irão pra dentro de campo! Orgulho de ser Ceará e já já tô de volta! Deus sabe o que faz!"

Na oitava colocação com 49 pontos, o Alvinegro de Porangabuçu vive um momento de ascensão no torneio e depende apenas de si para garantir a inédita classificação para a fase preliminar da Copa Libertadores — com chances reais, também, de alcançar uma vaga direta na fase de grupos.

Com a vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians-SP, o escrete preto-e-branco tornou-se a equipe com o melhor aproveitamento entre todos os times do Campeonato Brasileiro desde a 28ª rodada. Nos últimos nove jogos que o Vovô entrou em campo pela Série A, foram cinco vitórias, três empates e somente uma derrota, totalizando 67% de aproveitamento.

