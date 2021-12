Com derrota no Maracanã, Ceará só tem mais uma chance de encerrar jejum longe do Castelão na Série A

Ao perder para o Flamengo no Maracanã, o Ceará chegou a 17 partidas sem nenhuma vitória longe do Castelão na atual Série A. O Vovô tem somente mais uma chance de não passar em branco longe de seus domínios no Campeonato Brasileiro de 2021, contra o Palmeiras, na rodada final do certame.

Como visitante, o Alvinegro até já quebrou o jejum. Foi na goleada (4 a 0) aplicada no Clássico-Rei da 33ª rodada, quando o mando de campo pertenceu ao Fortaleza, mas o duelo aconteceu no mesmo palco em que o Ceará manda seus jogos na Série A. Quando deixou a Capital, no entanto, o Vovô não triunfou contra nenhum adversário.

Ao atuar literalmente fora de casa, o Ceará conseguiu roubar pelo menos um ponto da Chapecoense, do Internacional, do Bragantino, Fluminense, Cuiabá, Sport-PE, São Paulo, Juventude, Bahia e Atlético-GO.

No dia 9 de dezembro, na 38ª rodada, porém, o Alvinegro terá mais uma chance de quebrar esse jejum. O time comandado por Tiago Nunes se despedirá deste Brasileirão na Arena Barueri, contra o Palmeiras. O Verdão é o 6º melhor mandante da Série A, apesar de não almejar mais nenhum objetivo na competição. Já o Vovô poderá chegar no duelo ainda brigando para confirmar vaga na Libertadores ou, quem sabe, diretamente na fase de grupos do torneio internacional.

A última vitória do Ceará jogando fora do seu local de mando de campo (seja Castelão ou Vovozão) foi contra o Icasa, em 11 de maio, no estádio Raimundão, em Caucaia, pela segunda fase do Campeonato Cearense. Já o último triunfo do Alvinegro longe do Estado do Ceará foi contra o Bahia, no jogo de ida da final da Copa do Nordeste, no dia 1º de maio.



