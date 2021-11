Com Messias de volta, Ceará viaja para enfrentar o Flamengo; veja desfalques

Após treino realizado na manhã desta segunda-feira, 29, o Ceará embarca no período da tarde rumo ao Rio de Janeiro, local do jogo contra o Flamengo-RJ, pelo Campeonato Brasileiro. A equipe de Porangabuçu volta a contar com Messias, mas não terá Gabriel Dias, Vina e Erick para o confronto no Maracanã.

O Alvinegro tem o fim de semana sem partida, mas com treino no sábado, 27, e no domingo, 28, no estádio Carlos de Alencar Pinto. O técnico Tiago Nunes comandou nova atividade na manhã desta segunda, na sede do clube, para finalizar os preparativos antes do embate contra o Rubro-Negro.

Sobre o assunto Yony González reforça objetivo do Ceará por Libertadores: "É o nosso sonho"

Saiba detalhes sobre a venda de ingressos e check-ins para Ceará x América-MG

Ceará faz treino técnico-tático visando jogo contra o Flamengo

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A novidade na delegação é a presença do zagueiro Messias, liberado pelo departamento médico. O camisa 3 tinha sofrido trauma na face em treino da última semana, com sutura na região da boca, e foi desfalque na vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians-SP, na última quinta-feira, 25.

Por outro lado, o Vovô não terá o lateral-direito Gabriel Dias, com lesão no joelho esquerdo, o atacante Erick, que sofreu edema muscular na coxa direita, e o meia Vina, baixa em razão de dores musculares na coxa esquerda.

Na oitava posição da Série A, com 49 pontos, o Ceará visita o Flamengo-RJ na próxima terça-feira, 30, a partir das 20 horas, no Rio de Janeiro, pela 36ª rodada da competição nacional.

Com informações de Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN, e Lucas Mota

Tags