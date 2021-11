Com edema muscular, Erick é desfalque do Ceará contra o Sport

O Ceará terá um importante desfalque para o duelo deste domingo, 14, diante do Sport-PE, às 19 horas, na Arena Castelão, pela 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O atacante Erick, com um edema muscular na coxa direita, está fora do embate. Lima foi o escolhido pelo treinador Tiago Nunes para substituir o camisa 97.

O atacante pernambucano ganhou sua primeira chance como titular no empate por 2 a 2 com o RB Bragantino-SP, pela 25ª rodada, e emplacou seis jogos em sequência iniciando as partidas. Neste recorte de confrontos, o camisa 97 liderou estatísticas relevantes entre todos os jogadores do Ceará, como chutes certos (5), faltas sofridas (17), duelos ganhos (50), dribles bem-sucedidos (21), além de ser o terceiro com mais desarmes (9).

Sobre o assunto Ceará x Sport ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Escalação: como Ceará e Sport vão a campo pelo Brasileirão

Transmissão ao vivo de Ceará x Sport pela Série A; ouça narração

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na última rodada do campeonato, na derrota por 2 a 1 para o Athletico-PR, o atacante iniciou o jogo no banco de reservas e entrou no decorrer do confronto, permanecendo em campo por 17 minutos. Segundo boletim médico do Vovô, Erick segue realizando tratamento intensivo.



Tags