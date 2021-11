Saiba detalhes sobre a venda de ingressos e check-ins para Ceará x América-MG

Já estão à venda os ingressos, assim como já podem ser feitos os check-ins para o duelo entre Ceará e América-MG, pela 37ª rodada do Brasileirão, último jogo do Alvinegro em casa na competição. A partida ocorre no próximo dia 5 de dezembro, um domingo. Onze mil pessoas já haviam confirmado presença no jogo até a manhã deste sábado, 27.



Conforme previsto pelo decreto estadual de combate à Covid-19, o público máximo permitido na Arena Castelão será de 80% da capacidade do estádio. Também devido ao decreto, o torcedor deverá carregar no site oficial do Sócio Vozão o certificado de vacinação.



Os preços das inteiras variam entre R$ 30 e R$ 200. Confira os preços dos ingressos por setor:



Superior Central - R$ 40,00 (inteira ) / R$ 20,00 (meia) Portão H

Inferior Central - R$ 40,00 (inteira ) / R$ 20,00 (meia) Portão I

Superior Norte - R$ 30,00 (inteira) / R$ 15,00 (Meia) - Portão R

Inferior Norte - R$ 30,00 (inteira ) / R$ 15,00 (meia) - Portão Q

Superior Sul - R$ 30,00 (inteira) / R$ 15,00 (meia) - Portão D

Inferior Sul - R$ 30,00 ( inteira ) / R$ 15,00 (meia) - Portão E

Especial - R$ 80,00 (inteira) / R$ 40,00 (meia) - Portão A5

Premium - R$ 200,00 ( Inteira ) / R$ R$ 100,00 (meia) - A3



A confirmação dos sócios torcedores pode ser feita no site https://sociovozao.com/



Já os pontos de venda de ingressos são:

Escolinha Fábrica de Craques (Rua Major Weyne, 1040 - Porangabuçu) - 8h às 18h

Loja Vozão Shopping Parangaba ( Rua Germano Franck, 300 - Parangaba) - 10h às 22h

Loja Vozão Shopping Iguatemi ( Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz) - 10h às 22h

Loja Vozão Shopping RioMar Kennedy (Av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100 - Pres. Kennedy) - 10h às 22h.

Loja Vozão North Shopping Maracanaú (Av. Carlos Jereissati, 100 - Centro, Maracanaú) - 10h às 22h

Loja Vozão Grand Shopping Messejana (Av. Frei Cirilo, 3840 - Messejana) - 10h às 22h

Loja Vozão sede (Av. João Pessoa, 3532 - Damas) - 8h às 17h30 (seg a sex)/ 8h30 às 12h30 (sáb).

Venda online: www.vozaotickets.com

Para mais informações: (85) 3052-7777



