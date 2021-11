Gabriel Dias sofre lesão e está fora do jogo contra o Corinthians

O Ceará ganhou um desfalque de última hora para o jogo contra o Corinthians-SP. O lateral-direito Gabriel Dias foi diagnosticado com lesão após o treino na tarde de ontem e acabou cortado da lista de relacionados para o jogo contra o Timão, marcado para esta quinta-feira, 25, às 20 horas, na Arena Castelão.

Gabriel Dias treinou normalmente durante a semana e seria titular na partida contra a equipe paulista. Até o momento, o Ceará não informou qual a lesão sofrida pelo jogador, mas a informação foi confirmada por Horácio Neto, repórter da Rádio O Povo CBN. Com a mudança, Igor deve herdar a vaga e começar como titular no confronto, válido pela 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O duelo contra o Alvinegro do Parque São Jorge é decisivo para as pretensões do Ceará no Campeonato Brasileiro. Nono colocado, com 46 pontos, o Vovô precisa vencer o jogo para ultrapassar o Internacional-RS, na oitava posição, e entrar no grupo de classificáveis para a pré-Libertadores.

