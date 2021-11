Yony González reforça objetivo do Ceará por Libertadores: "É o nosso sonho"

Com a vitória por 2 a 1 diante do Corinthians, Yony González destacou o objetivo do Alvinegro de classificação para a Copa Libertadores. Faltando três rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, o Ceará entrou no G-8, zona que garante vaga para a pré-Libertadores.



"Nosso grupo está focado em jogar a Libertadores. Eu sonho em conseguir jogar uma Libertadores. A Sul-Americana é um campeonato importante, mas a Copa Libertadores agora é nosso sonho. Estamos trabalhando para conseguir. Temos mais três batalhas difíceis. Mas, o grupo no dia-a-dia está se entregando, trabalhando forte, sem perder o foco para alcançarmos esse sonho", afirmou Yony.



Há pouco mais de uma semana, o atacante não havia marcado gols com a camisa do Ceará. O jogador era pouco utilizado pelo ex-treinador Guto Ferreira e chegou a jogar no time de aspirantes. Com a chegada de Tiago Nunes, o colombiano recebeu mais chances, entrando na equipe no segundo tempo dos confrontos. Nos últimos três jogos, balançou as redes duas vezes: na goleada pelo Clássico-Rei e no triunfo sobre o Corinthians aos 40 minutos da etapa final.



"Eu estou muito feliz. Eu acho que trabalhei para estar colhendo agora momentos felizes. Foi um ano muito difícil para mim. Fiquei um tempo afastado do grupo. Joguei com aspirantes. Fui coroado pela torcida. Todos os momentos para mim foram difíceis, mas me tornei mais forte. Agora, o professor Tiago está me dando a oportunidade que sempre quis ter. Minha família sempre me apoiou. Meus companheiros sempre falaram comigo que chegaria o meu momento. Agora é só comemorar, seguir trabalhando porque temos mais jogos pela frente", enfatiza o atacante.



Na 8ª colocação, com 49 pontos, o Vovô enfrenta, na fase final da Série A, o Flamengo, no Maracanã; o América-MG, no Castelão; e o Palmeiras, no Allianz Parque. O jogador do Alvinegro destacou a dificuldade das partidas, mas reforçou a confiança da equipe.



"O time está focado. Sabemos que será muito difícil o jogo contra o Flamengo, um time muito grande com jogadores qualificados. Mas acho que nosso time está muito confiante, conseguindo fazer bons jogos, trabalhando bem no dia-a-dia. Agora é focar nesse jogo, fazer nosso melhor e saber que os três pontos vão assegurar ainda mais nosso sonho que é jogar a Libertadores", disse Yony González.



O próximo jogo do Ceará é contra o Flamengo nesta terça-feira, 30, às 20 horas, no Maracanã.



