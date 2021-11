Ceará faz treino técnico-tático visando jogo contra o Flamengo

O elenco do Ceará realizou um treino técnico-tático na manhã deste domingo, 28, visando o jogo contra o Flamengo, que ocorre na terça-feira, 30, no Maracanã. Foi a penúltima atividade do Vozão antes de embarcar para o Rio de Janeiro. Na manhã da segunda-feira, 29, o time realiza treino apronto e embarca pela tarde.

Conforme informado pela assessoria de imprensa do clube, o elencou passou por testes no setor de fisiologia e, em seguida, fez análise tática em vídeo. Às 9 horas foi a campo.

A arbitragem para o jogo já está definida. O potiguar Caio Max Augusto Vieira, 39 anos, apitará a partida. O Ceará tem bom retrospecto em partidas arbitradas por ele. Em 2021, ele apitou a vitória do Ceará sobre a Chapecoense por 1 a 0 e ainda esteve no VAR na vitória de 1 a 0 sobre o Bahia e no empate em 0 a 0 com o Bragantino. Jean Márcio dos Santos e Lorival Cândido das Flores serão seus assistentes e Jean Pierre Gonçalves Lima fica no VAR.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Ceará, atualmente, é o 8º colocado do Brasileirão, com 49 pontos. O clube está a dois pontos do Fluminense, atualmente, o primeiro time na zona que dá vaga à Taça Libertadores. Entretanto, caso o líder Atlético-MG vença a Copa do Brasil, em que está na final contra o Athletico-PR, uma nova vaga para a competição será aberta.

Tags