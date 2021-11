Embalado por torcida, Ceará recebe o Corinthians e mira G8 da Série A

O clima da penúltima partida do Ceará em casa, na Série A do Brasileiro, será de final. Mais de 35 mil alvinegros devem empurrar nesta quinta-feira, 25, o Vovô para a conquista de um novo triunfo, que colocará o time no G-8 da competição, justamente o corte que oferece vagas para a Copa Libertadores da América.

A comissão técnica e jogadores do Ceará sabem que, a exemplo do próprio Corinthians, quem chega nas cabeças na reta final da Série A, com campanha de reação, tende a se manter lá, pela empolgação, e a aposta do Vovô é a mesma do Timão em São Paulo, a sinergia torcida-time.

Se vencer, o Alvinegro cearense consegue outras marcas como consequência. A primeira delas é igualar a melhor campanha do clube na elite desde a implantação dos pontos corridos. Com mais três pontos, o time de Tiago Nunes chega a 36, o mesmo conquistado na campanha de 2010 em solo cearense, porém com uma vitória a mais. Será também o primeiro triunfo do Vovô sobre uma equipe paulista na Série A de 2021.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Enquanto o torcedor fez sua parte durante a semana, aquecendo o jogo na compra de bilhetes, aderindo em massa ao programa de sócio-torcedor do time e fazendo filas nas lojas para comprar camisas, com as promoções feitas pelo clube, o time teve três dias de tranquilidade para trabalhar com foco no Timão.

Sobre o assunto Fabinho vê Ceará com capacidade de repetir 2020 e vencer Corinthians no Castelão

Ceará anuncia renovação com Luiz Otávio por mais duas temporadas

Ceará x Corinthians marca encontro entre 3º melhor mandante e 5º melhor visitante da Série A

No momento mais decisivo para o Ceará, o vento também começou a soprar a favor. O elenco não teve nenhuma baixa por suspensão da partida contra o Atlético-GO para a de hoje e os jogadores Luiz Otávio e Erick, que estavam no departamento médico, treinam com o restante do grupo desde segunda-feira, 22. O zagueiro tem mais chances de começar como titular, mas o atacante deve ser relacionado e iniciar no banco de reservas.

Tiago Nunes, porém contará também com os retornos do goleiro João Ricardo, do volante Fabinho e do atacante Mendoza, que cumpriram suspensão diante do Atlético-GO. Os três devem ser reconduzidos ao time titular. De resto, nenhum mudança deve ser feita.

O centroavante Jael, que tende a se manter como titular, em coletiva concedida nesta quarta-feira, 24, demonstrou o quanto o time tem sede pelo resultado positivo no duelo desta noite. "Se a gente pensa em Libertadores, passa por esse jogo, por esses três pontos. É um jogo difícil, complicado. É uma equipe que um peso muito grande", disse.

Na 4ª posição, com 53 pontos, o Timão não quer mais largar o G-4 e sabe que o empate não o garante por mais uma rodada dentro. Portanto, a ideia é tirar três pontos do Ceará em pleno Castelão.

O time de Sylvinho apostou mais na recuperação durante os treinos da semana e poupou energia para o jogo. Não estão à disposição do treinador os meio-campistas Cantillo e Giuliani, machucados, assim como Roni, suspenso. O meia Ruan Oliveira também está fora porque se recupera de cirurgia. O meia William, que retorna de contusão, está relacionado, mas deve começar no banco de reservas.

O Corinthians deve contar com um grupo de torcedores no Castelão, mas bem distante do que costuma encontrar na Neo Química Arena. A força da arquibancada desta vez jogará a favor do alvinegro local.

Ficha técnica

Ceará

4-2-3-1

João Ricardo; Gabriel Dias, Messias, Luiz Otávio (G. Laceda), B. Pacheco; Fabinho, F. Sobral; Lima, Vina, Mendoza; Jael. Téc: Tiago Nunes

Corinthians

4-3-3

Cássio, Fagner, João Victor, Gil, Fábio Santos; Gabriel, Gabriel Pereira, Du Queiroz; Renato Augusto; Róger Guedes, Jô. Téc: Sylvinho

Local: Castelão, em Fortaleza-CE

Data: 25/11/2021

Horário: 20 horas

Árbitro: Paulo roberto Alves Junior-PR

Assistentes: Fabrício Vilarinho da Silva-FIFA/GO e Sidmar dos Santos Meuer-PR

VAR: Leone Carvalho Rocha-GO

Transmissão: premiere, Rádio O POVO CBN FM 95.5, Facebook e YouTube do o POVO Online (narração)

Tags