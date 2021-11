Ceará está próximo de repetir melhor campanha como mandante na Série A

A equipe do Porangabuçu pode alcançar os 36 pontos na próxima rodada, nesta quinta-feira, 25, quando enfrenta o Corinthians no Castelão. Como mandante, o Vovô possui 64,7% de aproveitamento

O Ceará está próximo de igualar a melhor campanha da história do clube como mandante na Série A desde a era dos pontos corridos, alcançada na edição de 2010. Com o terceiro maior aproveitamento do Brasileirão 2021 em casa, o Alvinegro somou 33 pontos dentro de seus domínios e está a três pontos para repetir o feito de 11 anos atrás.

A equipe do Porangabuçu pode alcançar os 36 pontos na próxima rodada, nesta quinta-feira, 25, quando enfrenta o Corinthians no Castelão. Como mandante, o Vovô possui 64,7% de aproveitamento, atrás apenas de Atlético-MG (90,2%) e Flamengo (72,5%), com nove vitórias, seis empates e duas derrotas - 22 gols marcados e 13 sofridos.

O Alvinegro encerrou a campanha como mandante na Série A de 2010 com 36 pontos conquistados em 19 rodadas. Foram nove vitórias, nove empate e uma derrota, com 22 gols marcados e 12 sofridos. Além de igualar a pontuação, os cearenses têm a possibilidade de estabelecer novo recorde.

Após o Corinthians, o Ceará ainda receberá o América-MG no Castelão, na penúltima rodada do campeonato, no domingo (5/12).



