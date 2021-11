Ceará x Corinthians marca encontro entre 3º melhor mandante e 5º melhor visitante da Série A

O duelo entre Ceará e Corinthians na próxima quinta-feira, 25, coloca frente a frente o quarto melhor mandante e o quinto melhor visitante do Campeonato Brasileiro. O Ceará tem 64,7% de aproveitamento em jogos como mandante. Já o Corinthians possui um aproveitamento de 43,1%, quando atua fora da Neo Química Arena.

Nas 17 partidas que disputou em casa, o Alvinegro Cearense somou 33 pontos, sendo nove vitórias, seis empates e duas derrotas. Do outro lado do confronto, o Timão fez 22 pontos, fruto de cinco vitórias, sete empates e cinco derrotas.

Sobre o assunto Ceará tem 7 jogadores com contrato até o fim de 2021; veja lista completa do elenco

Ceará está próximo de repetir melhor campanha como mandante na Série A

Com previsão de recorde, 30 mil torcedores estão confirmados para Ceará x Corinthians

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O bom desempenho do Ceará em seus domínios está associado à eficiência do sistema defensivo. Sétima melhor defesa do campeonato, com 34 gols sofridos, 10 gols a mais que o Atlético-MG, time menos vazado da competição. Considerando apenas os jogos como mandante, os números são ainda mais expressivos. O Vovô tem a quarta melhor defesa, com 13 gols sofridos.

O Corinthians, por outro lado, apesar da boa campanha fora de casa, marcou apenas 13 gols e sofreu 15 em 17 partidas que disputou como visitante.

Tags