Fabinho vê Ceará com capacidade de repetir 2020 e vencer Corinthians no Castelão

Volante lembrou que o último triunfo do Vovô sobre o Timão foi em casa, na Série A do ano passado e aposta no bom momento que o clube vive para repetir a dose

Titular absoluto com Tiago Nunes na reta final da Série A, o volante Fabinho volta a ser opção para o clube na partida de quinta-feira, 25, contra o Corinthians, pela 35ª rodada do certame. Em coletiva concedida nesta segunda-feira, 22, o jogador comentou um pouco sobre o adversário e como o Vovô tem que encará-lo.

"O Corinthians vem de uma vitória no Clássico contra o Santos, é uma equipe muito qualificada, tem jogadores diferenciados, nos quais a gente tem que redobrar a atenção com eles [...] Vai ser um grande jogo, dificílimo, mas já vencemos o Corinthians no (campeonato) Brasileiro passado, dentro de casa. Temos que estar alertas à equipe adversária, mas também olhar para nós e ver que somos capazes de fazer uma grande partida, sempre respeitando a equipe adversária e sempre buscando três pontos", prega.

A última vitória do Ceará sobre o Timão foi justamente a citada por Fabinho, no Castelão, válida pela 15ª rodada da Série A de 2020, terminando em 2 a 1 para o Vovô. os dois jogos seguintes, também pelo Campeonato Brasileiro e em São Paulo, foram vencidos pelo Corinthians. A mais recente foi por 3 a 1, na 16ª rodada.

Em um momento bem diferente, o alvinegro cearense agora quer a revanche, não só contra o Timão, mas com os quatro adversários que tem pela frente. Depois do Corinthians, o Ceará enfrentará Flamengo, América-MG e Palmeiras. No primeiro turno, só conseguiu tirar um ponto do Rubro-Negro.

"Nós estamos vivendo outro momento hoje, uma outra realidade, e sabemos que nessa próxima quinta-feira já, a partir do Corinthians, vai ser uma decisão dentro de casa, assim como a equipe dele que quer se manter no G-4. Daqui para frente são jogos decisivos, jogos em que acredito que o detalhe possa fazer toda diferença, mas temos que olhar para nós, para aquilo que estamos fazendo dentro do campeonato [...] Temos que estar confiantes, convictos do nosso trabalho que da mesma maneira que já fomos derrotados por essas equipes, temos condições, dentro de casa, diante do nosso torcedor, também de conseguir vitórias", acredita.

Faz sentido que o volante cite o fator casa, já que o Ceará é o terceiro melhor mandante da Série A. Um dos fatores que deixam o Vovô mais forte no Castelão, segundo Fabinho, é a presença do torcedor na arquibancada. Para o duelo contra o Corinthians, na quinta-feira, mais de 20 mil pessoas já reservaram lugares.

"A torcida tem feito um diferencial muito grande com certeza [...] A torcida do Ceará tem nos carregando no colo em momentos decisivos. Foi assim contra o Bragantino, contra o Palmeiras, mesmo diante de uma derrota. Nós vemos a diferença que o torcedor faz nos empurrando, nos incentivando, e nas outras vitórias que tivemos também, vimos a grande parcela da contribuição dos torcedores. Nesta quinta-feira não vai ser diferente, eles tem feito realmente uma grande diferença, nós que estamos no campo sentimos essa energia positiva a nosso favor", disse.



