Ceará anuncia renovação com Luiz Otávio por mais duas temporadas

Zagueiro agora tem vínculo com o Vovô até o fim de 2023. Jogador disse que o acerto foi fácil, pois havia o desejo dele e da família de permanecerem no Ceará

Capitão do Ceará, o zagueiro Luiz Otávio renovou com o clube por mais duas temporadas. O novo vínculo foi anunciado nesta segunda-feira, 22, pelo clube e agora o camisa 13 fica em Porangabuçu até 31 de dezembro de 2023.

Com a renovação, o defensor, que chegou em Porangabuçu no ano de 2017, garantiu até sete temporadas no Ceará. Ídolo da torcida alvinegra, o zagueiro foi titular absoluto nos últimos quatro anos, teve uma oscilação em 2021, mas com a chegada de Tiago Nunes se fixou novamente na equipe principal.

Pelo Ceará, Luiz Otávio conquistou dois Campeonatos Cearenses, uma Copa do Nordeste, um acesso para a Série A (e contribuiu diretamente para as campanhas de permanência) e uma vaga na Copa Sul-Americana.

Ao site oficial do clube, o zagueiro comentou sobre a renovação. ”Eu já disse algumas vezes o quanto sou feliz aqui no Ceará, tanto eu quanto minha família nos sentimos muito bem acolhidos pelo clube e pela torcida. Por tudo isso, chegar a esse novo acordo foi muito tranquilo e era algo já desejado por mim e minha família. Agora é focar em novas conquistas e continuar representando ainda mais o nosso Vozão”, disse.

Essa é a segunda vez que o Ceará renova com Luiz Otávio. Em 2018, com o atleta bastante assediado no mercado, a diretoria alvinegra conseguiu segurá-lo por três temporadas. O contrato do defensor acabaria no fim de dezembro.



