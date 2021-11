Ceará x Corinthians: Luiz Otávio deve ser titular e Erick pode ser opção

O Ceará deverá ter dois reforços importantes para o duelo contra o Corinthians-SP, nesta quinta-feira, 25, às 20 horas, na Arena Castelão, pela 35ª rodada da Série A. O zagueiro Luiz Otávio deve iniciar a partida como titular, formando dupla com Messias. Erick também retorna entre os relacionados, mas provavelmente como opção no banco de reservas.

A dupla participou normalmente dos treinos comandados durante a semana pelo treinador Tiago Nunes. O atacante não entra em campo desde a partida contra o Athletico-PR, na 31ª rodada, devido um edema muscular na coxa direita, enquanto o defensor sofreu uma pancada na perna direita, no Clássico-Rei, e foi desfalque contra o Atlético-GO na última rodada do campeonato.

Ambos atletas são utilizados com frequência por Tiago Nunes na equipe titular desde que o comandante chegou no clube. Antes de se lesionar, Erick emplacou seis jogos em sequência iniciando as partidas. Neste recorte de confrontos, o camisa 97 liderou estatísticas relevantes entre todos os jogadores do Ceará, como chutes certos (5), faltas sofridas (17), duelos ganhos (50), dribles bem-sucedidos (21), além de ser o terceiro com mais desarmes (9).

Luiz Otávio, jogador mais antigo do atual elenco e capitão da equipe, é um dos pilares do sistema defensivo. O zagueiro, inclusive, renovou contrato com o Vovô no início desta semana, na segunda-feira, 22, ampliando o vínculo com o Alvinegro até 31 de dezembro de 2023.



Com informações de Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN.

