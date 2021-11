Erick e Luiz Otávio participam do primeiro treino do Ceará visando o Corinthians

Atacante e zagueiro estavam no boletim médico divulgado pelo clube no sábado, mas foram a campo no trabalho desta segunda, quando o elenco do Vovô se reapresentou

Logo no primeiro treino do Ceará na semana, nesta segunda-feira, 22, o atacante Erick e o zagueiro Luiz Otávio, que estavam no último boletim médico do Ceará, deram as caras em campo. Os dois participaram normalmente do aquecimento e depois iniciaram o trabalho técnico-tático comandado por Tiago Nunes.

A imprensa não pôde acompanhar o treino até o final, por isso é cedo para afirmar que os dois terão condições de jogo de enfrentar o Timão na quinta-feira, 25, pela 34ª rodada, mas o fato deles estarem junto com o restante do grupo na reapresentação gera expectativas.

Erick não joga desde a partida contra o Athletico-PR, na 31ª rodada, devido edema muscular na coxa direita, enquanto Luiz Otávio levou pancada na perna direita, na altura do joelho, no Clássico-Rei da semana passada.

O lateral-direito Buiú, que também esteve no último boletim do DM, segue protocolo de recuperação por ter operado o joelho direito e deu apenas voltas no gramado.

Como de costume, parte do elenco titular fez trabalhos apenas na academia. Foram os casos de jogadores como Vina, Sobral, Rick, William Oliveira e Messias. Já o centroavante Jael, que começou a partida contra o Atlético-GO, treinou em campo.

Para encarar o TImão, Nunes contará com as voltas de João Ricardo, Mendoza e Fabinho, que cumpriram suspensão no jogo passado. O Vovô tem ainda mais dois treinos para definir a equipe que começa o jogo de quinta-feira, às 20 horas, no Castelão.



Com informações de Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN

