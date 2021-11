Após começo ruim, Tiago Nunes consegue boa sequência e coloca o Ceará na briga pelo G-8

Vovô venceu apenas um dos primeiros oito jogos sob o comando do treinador, chegou a flertar com a zona de rebaixamento, mas engatou sequência de resultados positivos nas últimas rodadas e entrou de vez da disputa por uma vaga na pré-Libertadores

Próximo de completar três meses no comando do Ceará, Tiago Nunes vive o seu melhor momento à frente do Alvinegro de Porangabussu. Se o torcedor do Vovô dividir a passagem de 16 jogos do técnico até o momento em duas, verá campanhas com aproveitamentos bem diferentes entre as duas sequências de oito partidas com o treinador.

Contratado para substituir Guto Ferreira no dia 30 de agosto, Tiago Nunes assumiu o Ceará na oitava posição na Série A do Campeonato Brasileiro e teve cerca de dez dias para treinar e conhecer o elenco antes de fazer sua estreia com o Alvinegro na partida contra o Grêmio, em Porto Alegre (RS), onde o Vovô foi derrotado pelo placar de 2 a 0.

Nos oito primeiros jogos sob o comando de Tiago, o Ceará venceu apenas um, empatou quatro e foi derrotado em três oportunidades. A única vitória foi contra a Chapecoense, por 1 a 0, na Arena Castelão. No período, o Vovô teve apenas 29% de aproveitamento, marcou apenas 6 (0,75 gol por jogo) e sofreu dez gols (média de 1,25 por partida), além de cair da oitava para 14ª posição no campeonato, flertando com a a zona de rebaixamento, a três pontos do 17º colocado.

Nas últimas oito partidas, o Alvinegro conseguiu uma sequência bem diferente. Foram quatro vitórias, uma delas, a goleada por 4 a 0 sobre o Fortaleza no Clássico-Rei, três empates e apenas uma derrota, com 11 gols marcados (média de 1,37 por partida) e cinco sofridos (0,6 gol por jogo). Com um aproveitamento de 62,5% dos pontos disputados, o Vovô alcançou a pontuação que garante a permanência na Série A e voltou à oitava posição, entrando de vez na disputa por uma vaga na pré-Libertadores.

Se manter o aproveitamento de aproximadamente 60% dos pontos nas quatro rodadas que restam para acabar o Campeonato Brasileiro, a equipe alvinegra deve somar entre 7 e 8 pontos e tem boas chances de alcançar a vaga. Na temporada passada, o Santos-SP terminou a competição na oitava colocação e conquistou a classificação ao torneio continental com 54 pontos.

As quatro últimas rodadas do Vovô, no entanto, não serão fáceis. Todos os adversários que o Vovô irá enfrentar estão entre os dez primeiros colocados. O Ceará recebe o Corinthians-SP (6º) e o América-MG (10º) na Arena Castelão e viaja para enfrentar o Flamengo-RJ (2º), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ) e o Palmeiras-SP (3º), no Allianz Parque, em São Paulo (SP).

Confira sequência de jogos do Ceará sob o comando de Tiago Nunes:

Grêmio-RS 2x0 Ceará — 12/9/2021 (20ª rodada)



Ceará 0x0 Santos-SP — 19/9/2021 (21ª rodada)

Ceará 1x0 Chapecoense-SC — 25/9/2021(22ª rodada)

Ceará 0x0 Internacional-RS — 6/10/2021 (24ª rodada)

Atlético-MG 3x1 Ceará — 9/10/1021 (25ª rodada)

São Paulo-SP 1x1 Ceará — 14/10/2021 (26ª rodada)

Ceará 2x2 RB Bragantino-SP — 17/10/2021 (27ª rodada)

Ceará 1x2 Palmeiras-SP — 20/10/2021 (19ª rodada)

Juventude-RS 0x0 Ceará — 23/10/2021 (28ª rodada)

Bahia-BA 1x1 Ceará — 27/10/2021 (23ª rodada)

Ceará 1x0 Fluminense-RJ — 31/10/2021 (29ª rodada)

Ceará 1x0 Cuiabá-MT — 7/11/2021 (30ª rodada)

Athletico-PR 2x1 Ceará — 10/11/2021 (31ª rodada)

Ceará 2x1 Sport-PE — 14/11/2021 (32ª rodada)

Fortaleza 0x4 Ceará — 17/11/2021 (33ª rodada)

Atlético-GO 1x1 Ceará — 20/11/2021 (34ª rodada)

