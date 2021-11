Messias é o jogador do Ceará com mais minutos jogados no Brasileirão

Restando quatro rodadas para o fim do Brasileirão 2021, Messias é o jogador do Ceará que atuou em mais minutos no certame. O zagueiro Alvinegro jogou em 31 partidas das 34, estando em campo em 2.746 minutos.

Logo na sequência, aparecem Bruno Pacheco, com 2.731 minutos jogados, Fernando Sobral, com 2.668, Vina, com 2.155, e Richard, com 1.980.

No entanto, o jogador que atuou em mais jogos pelo Alvinegro é Fernando Sobral, em 32 partidas. Messias aparece logo depois com 31 aparições em campo, ao lado de Bruno Pacheco e Vina.

Messias ficou fora de três rodadas do Brasileirão. O camisa 3 esteve suspenso na vitória contra a Chapecoense, na 22ª rodada, e na derrota contra o Athletico-PR, na 31ª. Também não jogou no revés contra o Palmeiras, na 19ª rodada, por decisão técnica do técnico Tiago Nunes.

O Ceará volta a campo nesta quinta-feira, 25, quando recebe o Corinthians às 20 horas na Arena Castelão, em jogo válido pela 35ª rodada do Brasileirão.

