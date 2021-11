Atlético-GO x Ceará ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Atlético-GO e Ceará duelam hoje, sábado, 20 de novembro (20/11), em jogo válido pela 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2021, o Brasileirão. Partida terá transmissão ao vivo. Saiba onde assistir, horário e todos os detalhes do confronto

Atlético Goianiense e Ceará duelam hoje, sábado, 20 de novembro (20/11), em jogo válido pela 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2021, o Brasileirão. O Alvinegro de Porangabuçu ocupa a 10ª colocação com 45 pontos somados em 33 jogos, sendo 10 vitórias, 15 empates e oito derrotas. Já o Dragão está na 16ª posição com 39 pontos somados em 32 jogos.



Atlético-GO x Ceará: onde assistir à transmissão ao vivo



O jogo entre Atlético-GO e Ceará será transmitido no serviço de canal pago, Premiere. Nas sintonias FM 95,5 e AM 1010, e também pelo YouTube - clicando aqui - a rádio O POVO CBN narra todos os lances da partida.

Atlético-GO x Ceará: horário e local do jogo

A partida entre Atlético-GO e Ceará irá ocorrer às 21 horas (horário de Brasília), no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, Goiás.

Atlético-GO x Ceará: escalação provável



Atlético-GO

Fernando Miguel; Dudu, Éder, Pedro Henrique; Igor Cariús (Jefferson); Marlon Freitas, W. Maranhão, João Paulo; André Luís, Brian (Zé Roberto), Janderson. Téc: Marcelo Cabo



Ceará

Richard; Gabriel Dias, Messias, Lacerda, Bruno Pacheco; Marlon (W. Oliveira), Sobral; Rick, Vina, Lima; Jael. Téc: Tiago Nunes



Atlético-GO x Ceará: arbitragem do jogo

A partida será comandada pelo árbitro FIFA Braulio da Silva Machado. Ele terá Kleber Lucio Gil e Alex dos Santos como assistentes. Rodrigo Dalonso Ferreira é responsável pelo árbitro de vídeo (VAR).

