Internacional x Flamengo ao vivo: onde assistir, escalação provável e mais

Internacional e Flamengo se enfrentam hoje, sábado, 20 de novembro (20/11), pela partida da 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2021, o Brasileirão. A partida será disputada no Beira-Rio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, às 21h30min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere e no SporTV, canais televisivos pagos. Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.

O Internacional ocupa a 7ª colocação na tabela com 47 pontos somados em 33 jogos. O Colorado possui 12 vitórias, 11 empates e 10 derrrotas na competição, sendo oito triunfos, três reveses e cinco igualdades como mandante.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

+ Repescagens para a Copa do Mundo serão disputadas em jogo único



+ Hamilton aparece de capacete com cores da bandeira LGBTQIA+ em GP do Catar



Já o Flamengo é vice-líder com 63 pontos somados em 32 jogos. O Rubro-Negro soma 19 vitórias, seis empates e sete derrotas, sendo sete triunfos, três reveses e cinco igualdades como visitante.

Internacional x Flamengo ao vivo: onde assistir à transmissão

SporTV: para clientes com serviço de televisão por assinatura

Premiere: para clientes que assinaram ao pay-per-view no serviço de televisão por assinatura

Brasileirão Série A 2021 - Internacional x Flamengo

Escalação provável

Internacional

Marcelo Lomba; Saravia, Bruno Méndez, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso (Johnny), Edenilson, Taison (Palacios) e Patrick; Yuri Alberto.

Flamengo

Hugo Souza; Isla, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Filipe Luís; Everton Ribeiro, Thiago Maia, Diego e Vitinho; Vitor Gabriel e Gabigol.

Arbitragem

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e Jose Reinaldo Nascimento Junior (DF)

VAR: Wagner Reway (VAR-FIFA-PB)

Quando será Internacional x Flamengo

Hoje, sábado, 20 de novembro (20/11), às 21 horas e 30 minutos (horário de Brasília)

Onde será Internacional x Flamengo

Beira-Rio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul

Tags