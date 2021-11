Ceará anuncia novo feirão até domingo em busca de 30 mil sócios-torcedores

Com a ação que vai de sexta-feira, 19, até domingo, 21, o clube visa alcançar a marca histórica de 30 mil associados. O evento acontecerá no lounge da sede alvinegra, nas lojas Vozão e no site (sociovozao.com)