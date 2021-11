Chapecoense x Grêmio ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Jogo do Brasileirão Série A 2021 entre Chapecoense e Grêmio será disputado hoje e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário, provável escalação e arbitragem

Chapecoense e Grêmio se enfrentam hoje, sábado, 20 de novembro (20/11), pela partida da 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2021, o Brasileirão. A partida será disputada na Arena Condá, em Chapecó, Santa Catarina, às 19 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere e no SporTV, canais televisivos pagos. Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.

A Chapecoense é lanterna da competição com 15 pontos somados em 33 jogos. A equipe catarinense soma uma vitória, 12 empates e 20 derrotas na competição, sendo dez reveses e seis igualdades como mandante.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

+ Repescagens para a Copa do Mundo serão disputadas em jogo único



+ Hamilton aparece de capacete com cores da bandeira LGBTQIA+ em GP do Catar



Já o Grêmio ocupa a 19ª colcoação com 32 pontos somasos em 32 jogos. O Imortal soma nove vitórias, cinco empates e 18 derrotas na competição, sendo três triunfos e 13 reveses como visitante.

Chapecoense x Grêmio ao vivo: onde assistir à transmissão

SporTV: para clientes com serviço de televisão por assinatura

Premiere: para clientes que assinaram ao pay-per-view no serviço de televisão por assinatura

Brasileirão Série A 2021 - Chapecoense x Grêmio

Escalação provável

Chapecoense

João Paulo; Ezequiel, Laércio, Alan Santos, Busanello; Leite, Moisés, Denner, Mike; Henrique Almeida e Kaio Nunes.

Grêmio

Brenno; Rafinha, Geromel, Kannemann, Cortez; Thiago Santos, Lucas Silva, Campaz; Ferreira, Robert e Diego Souza (Borja).

Arbitragem

Árbitro: Rodolpho Toski Marques (FIFA-PR)

Assistentes: Bruno Boschilia (FIFA-PR) e Ivan Carlos Bohn (PR)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (VAR-FIFA-MG)

Quando será Chapecoense x Grêmio

Hoje, sábado, 20 de novembro (20/11), às 19 horas (horário de Brasília)

Onde será Chapecoense x Grêmio

Arena Condá, em Chapecó, Santa Catarina

Tags