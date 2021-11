Próximo adversário do Ceará, Atlético-GO vive jejum de gols e vitórias no Brasileirão

O confronto entre Vovô e Dragão acontece neste sábado, 20, às 21 horas, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO), pela 34ª rodada da Série A

O Atlético-GO, próximo desafio do Ceará no Brasileirão, vive um incômodo jejum de gols e vitórias na competição. Nas últimas cinco partidas que o Dragão disputou no campeonato, a equipe não balançou as redes nenhuma vez. Neste recorte de confrontos, o Rubro-Negro sofreu três derrotas, para o Sport-PE, Flamengo-RJ e Palmeiras-SP, e empatou duas vezes, diante do Santos-SP e América-MG.

Na 16º colocação, com 39 pontos, o time comandado pelo treinador Marcelo Cabo é o primeiro fora da zona de rebaixamento, com três pontos de diferença para o Bahia (17º). No primeiro turno, Vovô e Dragão não saíram do 0 a 0, em partida válida pela 15ª rodada.

O Alvinegro, por outro lado, chega para o duelo em ótimo momento. No 10º lugar, com 45 pontos, o Ceará venceu quatro dos últimos cinco jogos, o que representa 80% de aproveitamento, com direito a goleada por 4 a 0 sobre o maior rival, o Fortaleza. Nesta sequência positiva, o Vovô derrotou, além do Tricolor do Pici, Fluminense-RJ, Cuiabá-MT e Sport-PE. O único revés aconteceu para o Athletico-PR, fora de casa.

O embate entre cearenses e goianos acontece neste sábado, 20, às 21 horas, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO), pela 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.



