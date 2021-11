Lima comemora sequência como titular do Ceará e admite sonho de vaga na Libertadores

Autor do primeiro gol no Clássico-Rei da última quarta-feira, 17, o meia-atacante Lima festeja a nova sequência de partidas como titular do Ceará, destaca que o tento sobre o Fortaleza dá confiança para a reta final da Série A e assume que o desempenho positivo nas últimas rodadas permite sonhar com vaga inédita na Copa Libertadores de 2022.

O camisa 45 abriu o caminho da goleada por 4 a 0 sobre o Tricolor, na Arena Castelão. Aos 13 minutos, o gaúcho de 25 anos aproveitou vacilo de Éderson na saída de bola, se antecipou para recuperar a posse e acertou chute forte rasteiro para balançar as redes. Após período como reserva, Lima emendou o segundo jogo na formação inicial e espera manter o desempenho.

"Muito feliz pelo gol e pela vitória, foi onde começou a gente começou a deslanchar no clássico. Consegui fazer uma bela roubada de bola e depois uma bela finalização. Creio que sim, dá mais confiança para mim. Eu estava precisando, até porque, nas últimas rodadas, estava tendo poucas atuações, entrando faltando dez minutos, mas sempre concentrado, dando o meu máximo, e agora dando 100% com as oportunidades de começar jogando também. Fico feliz e espero estar mais confiante, sim", assumiu o meia-atacante.

"Depois da chegada do Tiago, atuei pouco, tinha jogos que eu entrava faltando 10, 15 minutos. Contra o Red Bull, acabei entrando no intervalo. Estava esperando essa sequência para ter boas atuações. Contra o Sport, não fiz um grande jogo que todos esperam, às vezes eu não estou no dia, como o pessoal quer me ver sempre. No clássico, fui feliz com o gol e a atuação, ajudando o grupo. Espero que possa dar sequência, estou bem mais confiante. Agora espero atuar com grande performance nesse jogo contra o Atlético-GO", completou.

Depois da vitória no clássico, o Alvinegro volta a campo no próximo sábado, 20, diante do Atlético-GO, a partir das 21 horas, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia. Após conquistar o primeiro resultado positivo como visitante, a equipe agora mira um triunfo fora do Estado para subir na classificação.

"Mais um jogo difícil, é uma grande equipe. A gente enfrentou eles, tem grandes jogadores, eles são bem fortes na casa deles, bem treinados. A gente quer mais uma vitória fora de casa. Por mais que tenha sido no Castelão, que é nossa casa também, teve a vitória no clássico (como visitante). A gente espera, sim, agora fora da Capital, vencer as partidas. Vamos concentrados, porque sabemos que é uma grande equipe. Conheço alguns jogadores, sei da qualidade deles. Temos que ir 100% focados para não dar bobeira", ponderou.

Com quatro vitórias nos últimos cinco jogos, o Vovô chegou à 10ª posição e igualou os 45 pontos do Fluminense-RJ, atual oitavo colocado - os cariocas levam vantagem no número de triunfos. Com possibilidade de ampliação do G-6 para G-8, a depender da colocação final dos futuos vencedores de Copa do Brasil e Libertadores, Lima revela que o time de Porangabuçu vê a possibilidade de se classificar para a próxima edição do principal torneio do continente.

"Mais um jogo importante pela frente. A gente quer, sim, disputar mais um campeonato internacional, esse é o nosso foco e vamos pensando a cada jogo. Estamos próximos de entrar na fase de grupos (da Copa Libertadores), então vamos passo a passo. Espero que a gente possa conquistar esses três pontos para chegar aos 49 (48, na verdade) e depois tem jogo em casa. Vamos passo a passo para conquistar essa vaguinha, sim", disse o camisa 45.

