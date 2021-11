Ceará tenta vitória contra o Atlético-GO fora de casa mirando aproximação ao G6

Depois de alcançar a pontuação de segurança para permanecer na Série A, o Ceará agora concentra as forças em tentar uma vaga inédita para a Copa Libertadores — ou, pelo menos, para voltar à Sul-Americana no ano que vem.

Olhando para a tabela de classificação, o Vovô possui ótima chance de colar no G-6 já nesta rodada. Para isto, basta vencer o Atlético-GO em Goiânia, na noite deste sábado, 20, em duelo marcado para iniciar às 21 horas, no estádio Antônio Accioly.

O Alvinegro é o 10º colocado, com 45 pontos, atrás de América-MG (9º) e Fluminense (8º), dupla que possui a mesma pontuação dele, e do Internacional (7º), que soma 47. Se conseguir bater o Dragão fora de casa — o que seria a primeira vitória do time longe do Castelão —, o Alvinegro vai a 48 pontos e pode ultrapassar os três de uma vez só e a rodada com duelos favoráveis no papel.

Primeiro porque Fluminense e América-MG se enfrentam. Assim, pelo menos um ficará estagnado na classificação ou ambos perderam dois pontos com um empate entre si, o que é interessante para o Vovô. Já o Inter recebe o vice-líder Flamengo, que vem de três vitórias consecutivas e ainda sonha com o título da Série A. Em resumo, com tropeços e uma vitória do Ceará, o time comandado por Tiago Nunes pode ir parar até em sétimo.

Para vencer o Alvinegro terá que superar os muitos desfalques. Por suspensão, estão fora o goleiro João Ricardo, o volante Fabinho e o atacante Mendoza. Por lesão, não estão à disposição Luiz Otávio e Erick, que sequer viajaram com a delegação. O meia Vina foi outro que também não seguiu com o grupo nessa quinta-feira, devido ao nascimento do filho, Enrico, ontem, mas vai chegar a tempo de jogar a partida.

Pelo lado do Dragão, o técnico Marcelo Cabo conta com o retorno do atacante André Luis, que cumpriu suspensão no jogo passado, mas ainda não terá o zagueiro Wanderson à disposição. O defensor cumpriu gancho contra o América-MG, mas está lesionado na coxa.

Há quatro jogos sem vencer, o Atlético-GO encostou na zona de rebaixamento e, por isso, precisa urgentemente de um triunfo. Os jogadores do time atleticano apostam em duas vitórias nos dois jogos que têm em casa, na sequência, contra Ceará e Bahia, para fincar bandeira na Série A 2022.

Atlético-GO

4-3-3: Fernando Miguel; Dudu, Éder, Pedro Henrique e Igor Cariús (Jefferson); Marlon Freitas, W. Maranhão e João Paulo; André Luís, Brian (Zé Roberto) e Janderson. Téc: Marcelo Cabo

Ceará

4-2-3-1: Richard; Gabriel Dias, Messias, Lacerda e Bruno Pacheco; Marlon (W. Oliveira) e Sobral; Rick, Vina e Lima; Jael. Téc: Tiago Nunes

Local: estádio Antonio Accioly, em Goiânia (GO)

Data: 20/11/2021

Horário: 21 horas

Árbitro: Braulio da Silva Machado-FIFA/SC

Assistentes: Kléber Lúcio Gil-FIFA/SC e Alex dos Santos-SC

VAR: Rodrigo Dalonso Ferreira-VAR-FIFA/SC

Transmissão: Premiere, Rádio O POVO CBN Fm 95.5 e AM 1010, Facebook e YouTube do O POVO Online (narração)

