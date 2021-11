Ceará alcança pontuação da 33ª rodada de 2020 e pode superar campanha geral do ano passado

Com a vitória por 4 a 0 diante do Fortaleza, na última quarta-feira, 17, o Ceará chegou aos 45 pontos, mesma pontuação da 33ª rodada da Série A de 2020. Com isso, o Alvinegro que vive bom momento no Brasileirão, pode melhorar a campanha do ano passado, quando terminou na 11ª colocação, com 52 pontos.

Na ocasião, o alvinegro conquistou vaga na Copa Sul-Americana. Neste ano, disputou os primeiros jogos da história do clube contra times estrangeiros e foi eliminado na fase de grupos.

Esta foi a segunda participação do Ceará na competição. A primeira ocorreu em 2011, quando caiu para o São Paulo em sistema de mata-mata. O clube conquistou a vaga naquele ano ao somar 47 pontos, encerrando na 12ª colocação do Campeonato Brasileiro de 2010.

O alvinegro agora tem a chance de superar a campanha do ano passado, que foi a melhor temporada do time nos pontos corridos. Para isso, o Vovô terá de somar, pelo menos, 8 pontos em 15 disputados. A marca pode ser alcançada com 3 vitórias e 2 derrotas ou 2 vitórias e 2 empates.

O próximo compromisso do Ceará é fora de casa, diante do Atlético-GO, neste sábado, 20, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia.