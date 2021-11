Com nascimento do filho, Vina adia viagem para jogo do Ceará em Goiânia

Enrico nasceu na noite da última quinta-feira, 18, em Fortaleza, e meia não viajou com a delegação do Vovô, mas estará à disposição para enfrentar o Atlético-GO, no próximo sábado, 20

Destaque no Clássico-Rei da última quarta-feira, 17, com dois gols na goleada do Ceará por 4 a 0 sobre o Fortaleza, o meia Vina viveu outro momento marcante nesta semana: o nascimento do filho Enrico. Por isso, o camisa 29 adiou a viagem para Goiânia, mas estará à disposição para o jogo contra o Atlético-GO, no próximo sábado, 20, às 21 horas, no estádio Antônio Accioly, pela 34ª rodada da Série A.

Enrico nasceu na noite da última quinta-feira, 18, em um hospital da capital cearense, o que levou Vina a não viajar com o restante da delegação alvinegra no período da tarde para o Centro-Oeste. A equipe comandada por Tiago Nunes realiza treino na tarde desta sexta-feira, 19, no CT do Goiás.

O armador deve se juntar ao grupo até sábado e vai atuar no confronto diante do Dragão. A informação foi divulgada pelos jornalistas Sérgio Ponte e Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN, no programa Esportes do POVO desta sexta.

Principal jogador do elenco do Vovô, o camisa 29 atingiu marcas importantes com os gols no clássico: tornou-se o principal artilheiro do elenco na atual edição da Série A, com seis gols, e assumiu o posto de maior goleador do Ceará no Brasileirão, com 19 tentos.

