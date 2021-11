Machucado no Clássico-Rei, Luiz Otávio não viaja com o Ceará para Goiânia

Zagueiro sofreu pancada no joelho direito na partida entre Fortaleza e Ceará, na última quarta-feira, e teve que deixar o gramado mais cedo sentindo dores. Atacante Erick, que está no DM, também ficou em Fortaleza

O zagueiro Luiz Otávio não viajou com a delegação do Ceará para Goiânia. Apesar do clube não ter divulgado nenhuma informação clínica do jogador, é provável que ele não tenha seguido com a delegação alvinegra por contusão.



Luiz Otávio foi substituído aos 8 minutos do segundo tempo, no Clássico-Rei, minutos após ter deixado o gramado após sofrer uma pancada no joelho direito. No atendimento imediato, os médicos do clube solicitaram a saída do atleta, que insistiu em voltar para o jogo, mas não aguentou permanecer.

Um boletim médico do Ceará falando sobre a atual condição de Luiz Otávio só deve ser divulgado um hora antes da partida de sábado, às 21 horas, contra o Atlético-GO.

Com a baixa do zagueiro, o Vovô agora tem cinco desfalques certos para enfrentar o Dragão no estádio Antônio Accioly. Estão fora também o goleiro João Ricardo, o volante Fabinho e o atacante Mendoza, todos por suspensão.

O quinto jogador fora pelo Alvinegro é o ponta Erick, que segue no departamento médico, tratando edema muscular na coxa direita, por isso não viajou.

Para assumir a vaga de Luiz Otávio, o favorito é Gabriel Lacerda. O Ceará faz treino de apronto nesta sexta-feiras, 19, no CT do Goiás, sob o comando de Tiago Nunes.

Com informações de Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN, e Lucas Mota

