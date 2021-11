Depois de goleada em Clássico-Rei, Ceará viaja para enfrentar Atlético-GO; veja desfalques

No dia seguinte à histórica goleada por 4 a 0 sobre o Fortaleza, o Ceará não irá a campo e ficará boa parte do tempo em ponte aérea. Na tarde desta quinta-feira, 18, a delegação alvinegra já embarca para Goiânia para enfrentar o Atlético-GO. João Ricardo, Fabinho e Mendoza, suspenso, serão desfalques, e Erick é dúvida.

No Clássico-Rei da última quarta-feira, 17, com gols de Lima, Vina, duas vezes, e Yony González, o Vovô construiu o placar elástico diante do arquirrival. Sem muito tempo para comemorar, a equipe já viaja às 12h15 desta quinta com destino onde Salvador, onde faz conexão e depois segue para Goiânia, com previsão de chegada às 17h25min.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Antes do próximo confronto, o único treino será na tarde de sexta-feira, 19, no CT do Goiás. Para encarar o Dragão, o técnico Tiago Nunes não poderá contar com o goleiro João Ricardo, o volante Fabinho e o atacante Mendoza, que completaram a série de três cartões amarelos. As vagas devem ser ocupadas por Richard, Marlon e Rick.

Sobre o assunto Yony González marca primeiro gol pelo Ceará e encerra jejum de quase dois anos

Tiago Nunes classifica atuação do Ceará em goleada no Clássico-Rei como "extraordinária"

Com três assistências, Mendoza é peça-chave em goleada do Ceará no Clássico-Rei

Já o atacante Erick, que se recupera de edema muscular na coxa direita, segue em tratamento intensivo e não tem presença garantida no embate. Já o lateral-direito Buiú continua em recuperação após cirurgia.

Na 10ª posição do Brasileirão, com 45 pontos, o Alvinegro encara o Atlético-GO no próximo sábado, 20, às 21 horas, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela 34ª rodada da competição.

Com informações do repórter Horácio Neto, da Rádio O POVO/CBN

Tags