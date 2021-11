Ceará busca segunda vitória seguida pela primeira vez na Série A diante do Cuiabá

Apesar de ter ficado sem perder por 11 rodadas no Brasileirão, Alvinegro de Porangabuçu ainda não embalou uma sequência de dois jogos com vitórias na competição nacional

Neste domingo, 7, às 20h30min, no Castelão, o Ceará vai em busca de solidificar mais uma sequência de partidas sem derrotas. Desde o jogo diante do Juventude que o Alvinegro de Porangabuçu não perde no Brasileirão. De lá para cá, foram dois empates e, mais recentemente, uma vitória diante do Fluminense.

Diante do Cuiabá, além de embalar uma sequência positiva, o Vovô também pode, pela primeira vez no campeonato, somar duas vitórias seguidas. Apesar de ter ficado sem perder por 11 rodadas em um determinado período da competição, o Alvinegro ainda não somou dois triunfos seguidos. Para isso, o fator casa pode ser decisivo.

Em coletiva cedida na última quarta-feira, 3, o goleiro João Ricardo frisou a importância de boas atuações como mandante para a boa sequência.

"A gente batalha muito. Uma equipe muito forte, em um Brasileiro tão disputado como é, se passa muito pelos jogos dentro de casa. E todas as equipes que vêm jogar aqui sabem que jogar aqui, contra o Ceará, não é fácil, por todas as condições envolvidas, de clima, viagem e tudo", disse o arqueiro.

Como mandante, o Ceará possui ótimos números. São sete vitórias, seis empates e duas derrotas até o momento.

Veja sequência de resultados do Ceará na Série A:

x Grêmio - Vitória



x Santos - Derrota



x Chapecoense - Empate



x Bahia - Derrota



x Internacional - Empate



x Atlético-MG - Vitória



x São Paulo - Empate



x RB Bragantino - Empate



x Juventude - Vitória



x Fluminense - Empate



x Cuiabá - Empate



x Athletico-PR - Vitória



x Sport - Empate



x Fortaleza - Vitória



x Atlético-GO - Empate



x Corinthians - Derrota



x Flamengo - Empate



x Atlético-MG - Derrota



x Grêmio - Derrota



x Santos - Empate



x Chapecoense - Vitória



x Internacional - Empate



x Atlético-MG - Derrota



x São Paulo - Empate



x RB Bragantino - Empate



x Palmeiras - Derrota



x Juventude - Empate



x Bahia - Empate



x Fluminense - Vitória

