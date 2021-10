Expulso contra o Bahia, Cléber vai cumprir suspensão automática e retornará pendurado; entenda

18:07 | Out. 28, 2021

Atacante tomou dois cartões amarelos consecutivos e por isso apenas o vermelho foi contabilizado. Desta forma, a sequência de amarelos que ele já acumulava antes do jogo em Salvador permanece a mesma

Expulso no duelo entre Ceará e Bahia, nesta quarta-feira, 27, o atacante Cléber vai desfalcar o Vovô diante do Fluminense, domingo, 31, no Castelão, e retornará da suspensão automática já pendurado. A situação se dá pela forma como o jogador foi excluído de campo na Fonte Nova.

Cléber foi expulso por ter tomado dois cartões amarelos consecutivos, um aos 35 minutos e outro aos 37 do segundo tempo. Quando isso acontece, os amarelos recebidos no mesmo jogo deixam de ser contados para efeito de sequência e apenas o cartão vermelho é considerado.

Dessa forma, os dois amarelos anteriores, que fizeram Cléber entrar em campo pendurado contra o Bahia, permanecem contabilizados. Isso significa que quando ele estiver novamente à disposição da comissão técnica do Ceará, permanecerá na condição de pendurado.

Cléber foi bastante criticado pelos torcedores pela expulsão, não somente porque os dois cartões foram muito próximos um do outro, mas porque o jogador ficou apenas 12 minutos em campo. O centroavante, no entanto, é reincidente nesse quesito. Contra o Red Bull Bragantino, ele também foi advertido duas vezes na partida e deixou o campo mais cedo.

Aliás, o camisa 89 é o único jogador do elenco alvinegro que foi expulso na Série A do Brasileiro. Em termos de cartões amarelos, ele também é um dos mais advertidos do Ceará, tendo tomado seis ao todo, ficando atrás apenas de Bruno Pacheco, que já levou sete.

Cléber também é o jogador do Ceará que mais faz faltas, segundo o Footstats. São 52 cometidas em 22 jogos, superando atletas como Fernando Sobral (46) e Bruno Pacheco (42), que têm funções mais defensivas e, em tese, precisam utilizar o recurso mais vezes.

