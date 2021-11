FutCast Entrevista #4 - Ceará Mil Grau: página de humor sobre o Alvinegro do Porangabuçu é sucesso na web

O FutCast Entrevista desta semana conversa com João Victor, 25 anos, o criador da página Ceará Mil Grau, que tem 194 mil seguidores. O administrador conta como se tornou sucesso nas redes sociais com conteúdo de humor sobre o clube do coração. Ele fala ainda sobre a amizade com Arthur Cabral, o viral "Tô Sobralizado" e a resenha com João Marcos.

