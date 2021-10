Com um a menos, Ceará bate Fluminense e volta a celebrar triunfo na Série A

Vina foi autor do gol do Vovô na vitória por 1 a 0 diante do Tricolor das Laranjeiras neste domingo, 31, no Castelão. Alvinegro realizou boa parte da partida com um atleta a menos após expulsão de Gabriel Dias, mas conseguiu segurar o adversário

O Ceará voltou a vencer após sete rodadas no Brasileirão. Com gol de pênalti de Vina, o Vovô superou o Fluminense por 1 a 0 no Castelão. O Alvinegro de Porangabuçu chegou a ter o lateral Gabriel Dias expulso na primeira etapa e jogou o restante do embate com um atleta a menos. Apesar da pressão do Tricolor das Laranjeiras ao restante do jogo, a equipe conseguiu segurar o placar.

Com o resultado, o Vovô ocupa a 11ª colocação na tabela com 36 pontos. Já o time carioca fica na 8ª posição com 39 pontos. O Time de Porangabuçu volta a campo no próximo domingo, 7, às 20h30min, quando recebe o Cuiabá no Castelão. Já o Fluminense joga no sábado, 6, às 21 horas, diante do Sport, no Maracanã.

O JOGO — Repetindo escalação pela primeira vez, a equipe comandada por Tiago Nunes iniciou o jogo com uma postura bastante ofensiva e logo conseguiu o gol. Aos três minutos, Jael levou chute de Nino e o árbitro Raphael Claus assinalou o pênalti. Aos seis minutos, Vina cobrou no lado direito do goleiro Marcos Felipe e abriu o placar.

O tento deu ao Alvinegro mais energia para seguir jogando mais pela frente. Nos 20 minutos iniciais, o Fluminense pouco chegou a área. O mais perto que o Tricolor das Laranjeiras chegou de igualar o placar até aquele momento foi com um chute cruzado de Samuel Xavier aos 17 minutos, que foi direto para fora. A chance, no entanto, deu mais ânimo ao Fluminense, que começou a chegar mais na área.

Aos 21 minutos, após recuperação de bola, André tentou o toque para Caio Paulista finalizar, mas Gabriel Dias fez o corte. Três minutos depois, foi a fez de Luiz Henrique tentar a ligação com Caio, mas a defesa do Vovô fez o seu papel.

O panorama da partida mudou completamente aos 28 minutos. Após falta perigosa em Marlon, Gabriel Dias foi expulso e saiu do campo aos prantos. Para não deixar a lateral desfalcada, Tiago Nunes sacou Jael e colocou Igor, o que fez com que o Vovô perdesse seu poder ofensivo. Em um 4-4-1, com Vina na frente, o Alvinegro de Porangabuçu passou a se defender mais do que atacar no jogo.

Lançando-se ao ataque, o Fluminense teve a oportunidade de empatar aos 39 minutos, com cabeceio de Nino, mas a bola foi para fora. Após a expulsão de Gabriel Dias, o Ceará só conseguiu chegar na àrea novamente aos 40 minutos, com Vina, mas fora do posicionamento, ele sequer conseguiu finalizar.

Um minuto depois, um nova chegada perigosa do Fluminense no ataque. Martinelli levou a bola para a linha de fundo, cruzou, e ela ficou com a zaga do Ceará, que num bate-rebate quase deixou para Caio Palista. O jogador do Flu chegou a finalizar, mas a zaga novamente fez o corte. Samuel Xavier ficou com a sobra, mas mandou por cima do gol.

Nos acréscimos, Erick chegou a ter a chance de ampliar, mas a bola saiu pelo lado direito do goleiro Marcos Felipe. O Fluminense também teve boas chances do empate com Samuel Xavier, mas o goleiro João Ricardo impediu que o clube carioca alcançasse o empate até o fim do primeiro tempo.

Na segunda etapa, o Fluminense executou mudanças no ataque, sacando Caio Paulista e André e colocando Fred e Gustavo Apis, respectivamente. O Vovô teve boa chegada aos dois minutos, com Vina, mas Fred tirou de cabeça. Em resposta, três minutos depois, Luiz Henrique finaliza, mas manda por cima do gol. Aos nove minutos, novamente uma boa chance de gol do Tricolor, com Gustavo Apis, mas ele acaba finalizando sem ângulo.

Buscando equilibrar a partida, Tiago Nunes colocou em campo Gabriel Lacerda e tirou Erick, ficando com três zagueiros para que Igor pudesse ir mais ao ataque. O Fluminense seguiu com mais posse de bola ofensiva, entretanto. O time até chegou a marcar um gol aos 39 minutos, com Lucca, mas o bandeira sinalizou impedimento na jogada.

Os minutos finais foram de extrema pressão do Fluminense, mas o Ceará conseguiu sustentar o resultado e voltou a vencer após sete partidas no Brasileirão.

