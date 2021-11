Após vitória, Ceará retoma treinos na terça-feira de olho no Cuiabá; veja desfalques

Elenco alvinegro folga nesta segunda-feira, 1º, e se reapresenta na terça, 2, com foco no Dourado. Gabriel Dias fica fora por suspensão, e Cléber volta a ser opção

Depois da vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense-RJ, o Ceará terá folga nesta segunda-feira, 1º, e retomará as atividades na próxima terça-feira, 2, para iniciar a preparação para o duelo contra o Cuiabá-MT, pela 30ª rodada da Série A. O time de Porangabuçu não poderá contar com o lateral-direito Gabriel Dias, suspenso, mas terá o retorno do atacante Cléber.

No último domingo, 31, com gol do meia Vina, o Alvinegro bateu o Tricolor das Laranjeiras na Arena Castelão e subiu para a 12ª posição do Campeonato Brasileiro. Com a brecha no calendário e a semana livre para treinos antes do próximo compromisso, a reapresentação será às 16h30min de terça, no estádio Carlos de Alencar Pinto.

O técnico Tiago Nunes não terá Gabriel Dias à disposição. O camisa 94 foi expulso no primeiro tempo da partida contra o Fluminense-RJ e terá que cumprir suspensão automática. A vaga na lateral será ocupada por Igor.

Por outro lado, Cléber volta a ser opção para o setor ofensivo depois de punição disciplinar por cartão vermelho diante do Bahia e deve figurar no banco de reservas. No momento, Jael desponta como centroavante titular do Vovô.

Na 12ª posição do Brasileirão, com 36 pontos, o Ceará enfrenta o Cuiabá-MT no próximo domingo, 7, a partir das 20h30min, na Arena Castelão.

