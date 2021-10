Com Messias e sem Vina, delegação do Ceará embarca para Caxias do Sul

Horas depois do revés em casa para o Palmeiras, elenco alvinegro se reapresentou pela manhã em Porangabuçu e no início da tarde viajou para o local da partida contra o Juventude, dois dias antes

Sem tempo para ficar lamentando a derrota para o Palmeiras, o elenco do Ceará se reapresentou na manhã desta quinta-feira, 21, e no começo da tarde já seguiu para Caxias do Sul, onde sábado, 23, enfrenta o Juventude, pela 28ª rodada da Série A do Brasileiro.

O jogo contra o Papo virou confronto direto, já que o time Jaconero abre a zona de rebaixamento e está exatamente a três pontos do Vovô. Como em Caxias do Sul o clima é totalmente diferente do de Fortaleza, a delegação alvinegra viajou bem antes para adaptação.

Antes do embarque, os titulares diante do Ceará no jogo de quarta fizeram trabalho regenerativo na academia, enquanto os reservas foram a campo para um treinamento leve.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O meia Vina não compôs a delegação. Ele tomou o terceiro cartão amarelo na partida contra o Palmeiras e está suspenso. Já o zagueiro Messias, que ficou no banco de reservas no duelo anterior e levantou dúvidas sobre alguma condição de desgaste, seguiu com o grupo, assim como Jael, que precisou levar pontos na testa após ser atingido por um jogador do Verdão em campo.

Sobre o assunto Ceará venceu apenas um dos últimos 12 jogos que disputou na Série A

Após fim de sequência invicta, Ceará tem mais cinco jogos como mandante na Série A

Léo Chú revela gratidão ao Ceará e espera um dia voltar a jogar pelo Vovô: "Nunca me senti tão amado"

A chegada em Caxias do Sul está prevista para às 18h55min desta quinta-feira, 21. A equipe já tem treinamento marcado para sexta-feira, 22, às 16 horas, no CT do Caxias. O jogo entre o Vovô e o Ju está marcado para o estádio Alfredo Jaconi, sábado, às 17 horas.



Tags