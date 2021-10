Após fim de sequência invicta, Ceará tem mais cinco jogos como mandante na Série A

Dono da sexta melhor campanha do Brasileirão, o Alvinegro ainda recebe Fluminense, Cuiabá, Sport, Corinthians e América-MG; Vovô será visitante no Clássico-Rei contra o Fortaleza

Depois de 11 jogos sem perder na Arena Castelão, o Ceará voltou a ser derrotado em seus domínios diante do Palmeiras, nessa quarta, 20. Até o fim do campeonato, o Alvinegro terá mais cinco jogos como mandante, contra Fluminense-RJ, Cuiabá-MT, Sport-PE, Corinthians-SP e América-MG.

Sobre o assunto Ceará venceu apenas um dos últimos 12 jogos que disputou na Série A

Ceará recebe 6.205 torcedores contra Palmeiras, recorde do Castelão na temporada

Ceará se reapresenta visando jogo diante do Juventude

O Vovô ainda disputará outro jogo na Arena Castelão, mas dessa vez como visitante, no Clássico-Rei diante do Fortaleza. Ainda não foi definido se o Alvinegro terá direito a uma porcentagem de torcedores para a partida.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Ceará é o sexto melhor mandante do Brasileirão, com 57,14% de aproveitamento em seus domínios. O Alvinegro de Porangabuçu conquistou 24 dos 31 pontos do campeonato em casa, e conta com esse retrospecto para se distanciar da zona de rebaixamento.

O Ceará volta à Arena Castelão daqui a 10 dias na partida contra o Fluminense, mas antes disso, disputa duas partidas fora de casa. Contra o Juventude, no próximo sábado, às 18 horas, e contra o Bahia, em jogo atrasado da 23ª rodada, na quarta, 27.



Tags