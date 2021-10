Ceará se reapresenta visando jogo diante do Juventude

Alvinegro de Porangabuçu não poderá contar com meio-campista Vina para o duelo. Jogador está suspenso após receber o terceiro cartão amarelo na derrota diante do Palmeiras

Sem tempo para lamentações pela derrota diante do Palmeiras, o Ceará se reapresentou na manhã desta quinta-feira, 21, para iniciar preparação para o duelo diante do Juventude. As equipes se enfrentam neste sábado, 23, às 17 horas, pela 28ª rodada do Brasileirão.

Para o embate, o Vovô terá o desfalque do meio-campista Vinicius Vina. Ele está suspenso após receber o terceiro cartão no jogo diante do Palmeiras. No departamento médico do clube estão Buiú, que se recuperação de cirurgia, Jacaré, em transição e Wendson, que se recupera de lesão no nervo fibular da perna esquerda.

O Alvinegro de Porangabuçu já embarca para Caxias do Sul nesta quinta-feira, 21. A equipe passa inicialmente em São Paulo, para então se encaminhar para o Rio Grande do Sul ao final da tarde. O treino de apronto será realizado nesta sexta-feira, 22, às 16 horas, no CT do Caxias.

O Ceará ocupa hoje a 14ª posição na tabela da Série A, com 31 pontos somados em 26 partidas. São seis vitórias, 13 empates e sete derrotas na competição até o momento.

