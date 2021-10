Gabriel Lacerda minimiza proximidade do Ceará com o Z-4 e ressalta: "A gente pensa alto"

Vice-artilheiro do Vovô na Série A, com três gols, o zagueiro também comentou sobre a sequência ruim do Alvinegro atuando como visitante na Série A e do o bom momento que vive individualmente na carreira

Autor do gol do Ceará na derrota por 3 a 1 para o Atlético-MG, no último sábado, 9, o zagueiro Gabriel Lacerda vem sendo um dos destaques do Vovô na Série A, mesmo que não seja titular absoluto. Nesta segunda-feira, 11, o defensor concedeu entrevista coletiva e falou sobre as ambições do Alvinegro no Brasileirão, a campanha ruim do clube como visitante e do bom momento individual que vive na temporada.

Com o revés para o Galo, o Vovô — que possui dois jogos a menos, diante do Bahia (17º) e Palmeiras (3º), remarcados para outubro — permaneceu na mesma posição que estava no início da rodada, em 13º lugar. A distância para a zona de rebaixamento, no entanto, diminuiu para três pontos. De acordo com Lacerda, apesar da proximidade do Z-4, os objetivos da equipe estão no topo da tabela.

"Lógico, estamos em alerta sim. Mas temos nossos objetivos e eles estão lá em cima (na tabela). A gente pensa alto, pensa grande. Estamos trabalhando para pontuar, crescer cada vez mais. Não estamos pensando nessa questão do rebaixamento. Sabemos do nosso trabalho no dia a dia, eu sei que as coisas vão acontecer. Logo logo vamos estar brigando por coisas melhores lá em cima."

Jogando na Arena Castelão, o Ceará está entre os três melhores mandantes da Série A, com 23 pontos conquistados em 12 jogos, o que representa 63% de aproveitamento. Quando precisa atuar longe de casa, porém, o Vovô vive um pesadelo. O Alvinegro é o pior visitante do campeonato, com 18% de aproveitamento e nenhuma vitória em 11 partidas, o único entre os 20 clubes do Brasileirão.

"Temos nos cobrado bastante. Demos algumas vaciladas nos jogos fora de casa, mas temos buscado soluções. Creio que daqui para frente iremos começar a pontuar fora de casa, começar a evoluir mais nesta questão e buscar coisas grandes."

Apesar de não ser titular absoluto, o zagueiro de 22 anos tem sido uma peça importante para o Ceará na primeira divisão. Vice-artilheiro da equipe com três gols, Gabriel Lacerda já participou de 14 jogos pelo Vovô na atual edição da Série A e costuma ter atuações de destaque. Com o defensor em campo, o Alvinegro soma seis vitórias, seis empates e apenas duas derrotas. O camisa 15 comentou sobre o momento que vive na temporada.

"Eu fico muito feliz de estar fazendo gols. Eu sou um cara que trabalha muito a questão individual. Eu vejo como um sinal positivo, de que meu trabalho está dando resultado. Eu estou buscando melhorar em todos os aspectos, não só ofensivo, mas também defensivo."

