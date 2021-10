Ceará abre check-in e anuncia venda de ingressos para jogo contra o Bragantino

Check-in será voltado para sócios dos planos Vovô de Ouro, O Mais Querido e Campeão da Popularidade. Venda de ingressos será destinada aos planos Time do Povo e Consulado, com desconto, e público em geral

O Ceará abriu nesta segunda-feira, 11, o check-in para sócio-torcedores para a partida contra o Bragantino no Castelão. Desta vez, haverá venda de ingressos também para público em geral. O duelo está marcado para acontecer no domingo, 17, às 18h15min, pela 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O processo de abertura do check-in voltado para o sócio-torcedor segue hierarquia de acordo com o programa de fidelidade do clube. Às 10 horas, o Ceará iniciou o cronograma com os contemplados pelo plano Vovô de Ouro, que dá acesso a todos os setores do estádio, exceto o camarote.

Às 14 horas, foi a vez dos sócios que pagam o plano O Mais Querido, que poderão confirmar presença nos locais norte, sul, central ou especial. Por último, às 18 horas, o Campeão da Popularidade, que dá acesso aos setores norte, sul e central superior.

Conforme informado pelo clube alvinegro, o fechamento dos check-ins será realizado de forma simultânea no domingo, 17, dia do jogo, às 11 horas, ou até acabarem as vagas.

É importante lembrar que o check-in só poderá ser feito por torcedores com a vacinação completa contra a COVID-19. Para comprovar sua situação vacinal, é necessário cadastrar o certificado emitido pelo sistema ConecteSUS no painel do Sócio Vozão.

Conforme decreto do Governo do Estado, os jogos com público devem se limitar à 10% da capacidade do Castelão, seguindo protocolo sanitário específico da Secretaria da Saúde (Sesa). Portanto, serão 6.200 lugares disponíveis para o confronto contra o Bragantino.

Ingressos à venda

Um lote de ingressos - a quantidade não foi divulgada pelo clube - estará à venda para: sócios dos planos Time do Povo e Consulado, que têm desconto no valor; além do público em geral. Vale ressaltar que também será exigido a estes torcedores ciclo de vacinação completo.

Os sócios torcedores dos planos Time do Povo, Consulado Alvinegro, além do público em geral, devem realizar o cadastro completo no site do Sócio Vozão (sociovozao.com) e colocar o certificado do ConecteSUS com comprovação das duas vacinas ou dose única.

De acordo com o Ceará, os sócios do plano Time do Povo poderão realizar a recarga da carteirinha nesta terça-feira, 12, no valor de R$ 10 para assistir ao jogo na inferior sul. Já os contemplados pelo Consulado Alvinegro poderão comprar o ingresso com 50% de desconto em qualquer setor.

A abertura da venda de ingressos para o torcedor que não está no programa de sócios ocorrerá na quarta-feira, 13, às 12 horas.

Valores dos ingressos e portões de acesso:

Premium - Não terá venda;

Bossa Nova (Inf. Central): R$ 150 (Inteira) / R$ 75 (meia); Portão I

Superior Central: R$ 120 (Inteira) / R$ 60 (meia); Portão H

Superior Norte: R$ 100 (Inteira) / R$ 50 (meia); Portão R

Superior Sul: R$ 100 (Inteira) / R$ 50 (meia); Portão F

Inferior Norte: R$ 80 (Inteira) / R$ 40 (meia); Portão Q

Inferior Sul: R$ 80 (Inteira) / R$ 40 (meia); Portão C

