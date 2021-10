"Jogamos contra o líder", justifica Tiago Nunes após derrota do Ceará diante do Atlético-MG

Vovô foi superado pelo Galo por 3 a 1 no Mineirão neste sábado, 9. Sobre o revés, o treinador pontuou a qualidade do adversário e se descreveu "orgulhoso" da postura dos jogadores do Alvinegro de Porangabuçu

Fora de casa, o Ceará enfrentou neste sábado, 9, no Mineirão, o líder do campeonato, Atlético-MG, por quem foi derrotado por 3 a 1. Após o revés, ao ser questionado sobre a postura da equipe, o técnico Tiago Nunes justificou o resultado apontando que o Galo é hoje o primeiro colocado da competição e uma equipe difícil de ser batida como mandante.

"Jogamos contra o líder da competição, com 11 pontos a mais que o segundo colocado. Sem dúvida alguma, é melhor equipe do Brasil jogando sob os seus domínios. Um adversário extremamente qualificado", pontuou.

O técnico do Alvinegro de Porangabuçu também ressaltou que a equipe produziu, destacando as chances de gol que o grupo teve nos 90 minutos de jogo. "A equipe produziu. Tivemos quatro chances de gol. É difícil ter quatro chances de gol diante do Atlético no Mineirão. Nós tivemos. Não conseguimos ter aproveitamento desejado e o Atlético nas cinco chances que teve conseguiu fazer três gols", disse.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ele também salientou o volume de jogo da equipe do Cuca e se disse orgulhoso da postura do elenco cearense. "Por mais que o Atlético-MG tenha tido mais volume de jogo no primeiro tempo, teve um aproveitamento muito bom pela qualidade dos seus jogadores, eu repito: estou orgulhoso da postura dos nossos jogadores. Eles são esforçados, dando o melhor. Torcedor tem que ter paciência para saber que o Ceará ta em um momento de reconstrução. O time não se omitiu e os jogadores deram o seu melhor. Vamos buscar os pontos que perdemos aqui já na próxima rodada", finalizou.

O Ceará volta a campo na próxima quinta-feira, 14, quando enfrenta o São Paulo, também fora de casa.

Tags