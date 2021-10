Pior visitante do Brasileirão, Ceará soma quatro derrotas seguidas fora de casa

Foram apenas dois gols marcados e 10 sofridos nas últimas quatro partidas longe da Arena Castelão; campanha contrasta com os resultados do Vovô como mandante

Com a pior campanha como visitante do Brasileirão 2021, o Ceará somou quatro derrotas seguidas fora de casa após o revés diante do Atlético-MG. O Vovô é o único time que ainda não venceu longe de seus domínios no campeonato, com seis empates e cinco derrotas.

O Alvinegro de Porangabuçu marcou apenas seis gols fora de solo cearense, enquanto sofreu 16. Nas últimas quatro visitas — contra Corinthians, América-MG, Grêmio e Atlético-MG — foram 10 gols sofridos e apenas dois marcados, mantendo o aproveitamento como visitante em 18,18% dos pontos disputados.

A campanha fora de casa do Alvinegro contrasta com a campanha como mandante, da qual o Ceará é detentor da segunda melhor campanha, com seis vitórias, cinco empates e uma derrota, um aproveitamento de 63,89%.

A próxima partida do Ceará é novamente fora de casa, contra o São Paulo, que vem de três empates como mandante. O jogo acontece nesta quinta, 14, às 19 horas, no Estádio Morumbi.

