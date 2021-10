Ceará inicia nesta segunda a preparação para duelo diante do São Paulo

De acordo com agenda divulgada pelo clube, elenco embarcou para São Paulo na tarde deste domingo, 10, e inicia preparação para jogo diante do Tricolor Paulista na tarde de segunda-feira, 11, no CT do Corinthians

O Ceará embarcou na tarde deste domingo, 10, para São Paulo. Após o revés diante do Atlético-MG, o Alvinegro de Porangabuçu enfrenta o Tricolor Paulista na quinta-feira, 14, às 19 horas, no Morumbi. A partida é válida pela 26ª rodada da Série A do Brasileirão.

A preparação para o embate começa na segunda-feira, 11, com treino no CT do Corinthians no período vespertino. O Vovô também treina no local no dia seguinte. Na véspera da partida, entretanto, o Ceará faz o treino de apronto do CT do Palmeiras.

Para o embate, o Alvinegro não poderá contar com o técnico Tiago Nunes, suspenso após ser expulso no duelo diante do Atlético-MG. Quem volta a estar disponível é o volante Marlon, que cumpriu suspensão na última rodada após tomar o terceiro cartão amarelo.

