"Meu coração está no Ceará", diz Luiz Otávio sobre renovação de contrato

O zagueiro de 33 anos tem vínculo com o Vovô até o fim desta temporada e deixou claro a sua intenção em renovar. Há quatro anos no clube, o atleta pertence ao Angra dos Reis FC e está emprestado ao Alvinegro

Destaque do sistema defensivo do Ceará na vitória diante da Chapecoense-SC por 1 a 0, no último sábado, 25, o zagueiro Luiz Otávio concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira, 30. O camisa 13 e capitão alvinegro comentou sobre o adiamento da partida contra o Bahia, às ambições do Vovô na Série A e o interesse em renovar o contrato com o clube.

Com o adiamento do jogo contra o Bahia, que deveria acontecer neste final de semana e foi remarcado para o dia 27 de outubro, o Vovô precisou mudar sua preparação e agora o foco passa a ser o Internacional. O confronto contra os gaúchos acontece na próxima quarta-feira, 6, às 19 horas, na Arena Castelão, pela 24ª rodada da Série A.

"Lógico que já queríamos estar em campo no sábado. Infelizmente não será possível. Temos o jogo marcado para quarta-feira e temos que nos preparar para isso, independente do adversário. Em alguns fatores é prejudicial, mas o mais importante é que estamos treinando forte para desempenhar o nosso melhor."

Atualmente na 11ª colocação com 28 pontos, o Alvinegro está em uma posição intermediária da tabela. Cinco pontos separam a equipe comandada por Tiago Nunes do Corinthians-SP, primeiro clube a compor o G-6, mas também cinco pontos separam o Ceará do Bahia, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento.

"Somos bem realistas na situação que a gente vive hoje na tabela. O Campeonato Brasileiro é assim, muitas vezes você ganha dois jogos e vai lá pra cima, ou então você acaba tendo duas derrotas e desce um pouco. Nosso foco é olhar pra cima."

Luiz Otávio pertence ao Angra dos Reis Futebol Clube e, desde que chegou ao Ceará, em 2017, o vínculo com o Alvinegro é feito através de empréstimos com o clube carioca. Com contrato até o fim desta temporada, o zagueiro de 33 anos deixou claro sua intenção de permanecer no Vovô.

"Na última vez que eu renovei com o Ceará, eu falei que meu coração estava aqui, e foi por isso que eu escolhi ficar, mesmo com oportunidades para sair. As coisas no futebol acontecem muito rápido, em um momento você fica, em outro pode sair. Mas meu coração está no Ceará, meu desejo é permanecer aqui. Para o torcedor ficar tranquilo, meu coração é preto e branco."



