Ceará confirma articulação com CBF e datas dos jogos contra Inter e Atlético-MG serão mantidas

O Ceará ainda aguarda um posicionamento oficial da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), mas já recebeu a informação de que os jogos contra o Internacional-RS, na Arena Castelão, e Atlético-MG, no Mineirão, marcados respectivamente para os dias 6 e 9 de outubro, não serão adiados.

A diretoria alvinegra atuou nos bastidores para que a entidade não adiasse outras partidas do time. A articulação começou após a CBF remarcar o confronto entre Ceará e Bahia, que aconteceria neste final de semana, para o dia 27 de outubro, às 19 horas, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).

Em rodadas anteriores da competição, a CBF adiou os jogos de equipes com jogadores convocados para seleções, o que gerou apreensão na direção do clube. Isso porque os próximos adversários do Ceará — Internacional e Atlético-MG — tiveram jogadores chamados pelo técnico Tite. Com o precedente, a diretoria alvinegra temia que o Vovô ficasse um longo período sem jogar. No entanto, o cenário mais provável, neste momento, é pela manutenção das partidas nas datas originais.

Além da pressão do Ceará, que se sentiu prejudicado após o adiamento do jogo contra o Bahia, a CBF não chegou a um consenso interno sobre a possibilidade de alongar o calendário da Série A do Campeonato Brasileiro até o final de dezembro. Isso porque as férias dos jogadores e o início da próxima temporada poderiam ser prejudicados.

Desta maneira, em vez de ter um longo período de inatividade, o Ceará terá uma maratona de jogos no mês de outubro. O Alvinegro fará, em média, uma partida a cada três dias. Serão oito confrontos no prazo de 25 dias. O primeiro deles, será o duelo contra o Internacional, marcado para a próxima quarta-feira, 6, às 19 horas, na Arena Castelão. A partida, a propósito, pode marcar o retorno do torcedor alvinegro aos jogos do time. Para que isto aconteça, o clube precisa que a Secretária da Saúde do Estado (Sesa) atenda à solicitação de liberação de público no estádio.

Confira o calendário de jogos do Ceará em outubro

6/10 - Ceará x Internacional - Rodada 24

9/10 - Atlético-MG x Ceará - Rodada 25

13/10 - São Paulo X Ceará - Rodada 26

17/10 - Ceará X Red Bull Bragantino - Rodada 27

20/10 - Ceará X Palmeiras - Rodada 19

24/10 - Juventude X Ceará - Rodada 28

27/10 - Bahia X Ceará - Rodada 23

31/10 - Ceará X Fluminense - Rodada 29

