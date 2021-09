Richard destaca confiança no trabalho de Tiago Nunes no Ceará

Um dos destaques do Ceará na temporada, o goleiro Richard concedeu entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira, 29. O arqueiro de 30 anos elogiou o trabalho de Tiago Nunes e ressaltou a evolução ofensiva da equipe nos últimos jogos.

"Cada dia que passa a gente vem melhorando, vem crescendo. Os jogos são importantes para essa evolução. Se nós conseguirmos colocar o que a gente está aprendendo nos jogos, teremos grandes chances de sair vitoriosos. O Tiago tem apresentado soluções na parte ofensiva, com bastante movimentações e a gente tem entendido. Criamos situações, tivemos a bola. Defensivamente, estamos bem consistentes. É seguir evoluindo. Vamos ter mais tempo para trabalhar, isso vai ser bom", comentou Richard.

O goleiro alvinegro também falou sobre a importância da vitória diante da Chapecoense-SC e pediu tempo para que o time se adapte à metodologia do novo treinador.

"Apesar da Chapecoense estar embaixo na tabela, eles têm um bom time, bem compacto, competiram bastante aqui. Poderíamos ter feito mais gols, a equipe criou como não vinha criando nos outros jogos. Ficamos contentes com isso. O Tiago tem implementado a metodologia dele, que é um pouco diferente do Guto. O mais importante é conseguir passar por esse momento de dificuldade o mais rápido possível. Temos confiança no trabalho que ele está fazendo", disse.

Após ter o jogo diante do Bahia adiado, o Ceará deve entrar em campo apenas contra o Internacional-RS, na próxima quarta-feira, dia 6, às 19 horas, na Arena Castelão. A partida, válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, deve marcar o retorno do torcedor alvinegro ao estádio. O Vovô ocupa a 11º colocação da competição, com 28 pontos.

