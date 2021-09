Ceará negocia com lateral-direito Igor, do Coritiba

O Ceará está no mercado em busca de opções para a lateral direita. O Vovô negocia com Igor, do Coritiba, para reforçar a posição. A informação inicial foi da Monique Silva, jornalista do portal UmDois Esportes do Paraná, e confirmada pelo Esportes O POVO. Ainda segundo Monique, o jogador de 23 anos, que está cedido pelo Juventude, deve ser comprado em definitivo pelo Alvinegro.

Com apenas Gabriel Dias como opção, já que Buiú passou por uma cirurgia no joelho direito e há grandes chances de não retorna na temporada, o Ceará foi ao mercado atrás de atletas para o setor. Próximo ao fechamento da janela de inscrição de jogadores para o Campeonato Brasileiro, encerrando nesta sexta-feira, 24, o time de Porangabuçu acelerou as tratativas e tenta fechar com Igor.

Sobre o assunto Ceará chega a três jogos seguidos sem marcar gol no Brasileirão

Tiago Nunes vê melhora no Ceará no segundo jogo sob seu comando: "Saio satisfeito pela evolução"

Após empate contra o Santos, Ceará se reapresenta nesta segunda, 20

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Atuando pelo líder da Série B, o Coritiba, Igor foi emprestado pelo Juventude para a disputa da segunda divisão nacional. Na temporada, foram 32 partidas pelo Coxa e duas assistências. Pela Segundona, o atleta atuou em 19 jogos, sendo seis como titular.

Tags